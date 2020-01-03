Температура повітря на вулиці поповзла вниз, і одеситам стало не комфортно в квартирах

Напередодні морозів мешканці Одеси стали скаржитися на погане опалення в квартирах

Відповідна скарга з'явилася на сайті «Єдиного центру звернення громадян», пише Рoliteka.net

За словами мешканців будинку на вулиці Канатній, 97/1, вгорі радіатори ледве теплі, а внизу — зовсім холодні. Температура повітря на вулиці становить від -4 до +4 градусів, при цьому вони змушені включати електричні обігрівачі.

Автор підкреслює, що вже звертався в тепломережу і в ОСББ, однак там перекладають один на одного стрілки.

«Прошу допомогти з проясненням ситуації, хто ж все-таки займається регулюванням, і відрегулювати температуру, щоб мешканцям було комфортно перебувати в своїх квартирах взимку. Адже прийдуть рахунки з новими, підвищеними тарифами, і не дуже хотілося б платити за повітря», — йдеться у зверненні.

Раніше, одесити поскаржилися на низьку якість побутового газу. Особливо страждають ті, у кого є автономне опалення і газові колонки

Відповідна петиція з'явилася на сайті президента України.

Автором документа є Олена Лисюченко, яка підкреслила, що незважаючи на те, що ціна газу для населення зменшилася, рахунки менше не стали.

Тому одеситка звернулася з проханням до президента Володимиру Зеленському та адміністрації ініціювати тотальну перевірку якості газу для населення, саме після проходження розподільних станцій районних газових установ.

«порівняно з минулими роками погіршується якість газу, теплоємність його зменшується, час приготування їжі істотно збільшується, а з опалювальні котли значно частіше вимикаються через аварійні режими з-за домішок - повітря під тиском і т. д., - йдеться в петиції.

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