Очевидці повідомили, що було дуже страшно

Одесі феєрверк запустили в натовп людей

Як пише Рoliteka.net, НП сталася в новорічну ніч біля Оперного театру, де зібралися сотні людей. Кадри інциденту були оприлюднені в мережі.

На них видно, як феєрверк почав безладно вибухати прямо в багатолюдному місці.

По щасливому збігу, від вибухів ніхто з людей не постраждав. Однак очевидці стверджують, що було дуже страшно.

Фейерверк взорвался в толпе / Fireworks in the crowd😲😲😲😲 Gepostet von Vladek Zankovsky am Dienstag, 31. Dezember 2019

Ще один інцидент стався на Соборній площі. Залпи стали розлітатися в різні сторони, в тому числі цілячись у вікна житлових будинків та в автомобілі.

Раніше ми писали, в Одесі активісти наштовхнулися на точку, де жінка продавала піротехніку неповнолітнім.

Про це повідомив одеський активіст Дем'ян Ганул на своїй сторінці у Фейсбуці.

Там же він розмістив кадри з місця інциденту.

На кадрах видно, як реалізатор продає одному з підлітків петарди.

На питання навіщо вона продає заборонені законом товари, послідувала відповідь: «Зараз адже Новий рік».

Коли піротехніка полетіла на землю, відразу ж пішов дзвінок "даху" і незабаром під'їхали цигани. Але чекати поліцію вони не стали і, плюнувши в бік активістів, поїхали.

За словами Ганула, яка приїхала на місце поліція забрала жінку в відділення.

Користувачі не пройшли повз і почали коментувати побачене, вони зазначили, що ці вуличні точки з піротехнікою, проплачені циганами, а "кришують" їх поліцейські.

"Ці вуличні точки з піротехнікою, проплачені циганами а цим тварям пофіг на все, що відбувається навколо них, особливо якщо відбуваються не стосується їх сімей.

Сама особисто бачила як вранці і ввечері викладають і сварачивают цю точку, ментам пофіг",

" Продають неповнолітніх . Вони кидають потім у людей і тварин. Це ж серйозно",

" Ніякої користі ці всі салюти і петарди не приносить, тільки одна шкода! Заборонити!!!",

" Петарди з'явилися ще в моїй молодості в 1995 я пам'ятаю ми вже у всю бабахкали,і продавалися вони так само на кожному куті"

" Поліція в доле - прикривають природно", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, одеські влади вирішили закатати мільйони в асфальт: "закладати доведеться вручну"

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