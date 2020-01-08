В Одесі поліція розшукує 6-річного хлопчика, який втік з притулку в невідомому напрямку

Як пише Politeka.net, про це повідомила прес-служба ГУНП в Одеській області.

За розповідями правоохоронців, в Одесі без вісті пропав Сухарчук Андрій 2013 року народження. Відомо, що дитина залишив дитяче установа.

Зріст хлопчика близько 125 см, він смаглявий, має дефекти мови.

У поліції зазначили, що зниклої дитини бачили в останній раз, він був одягнений у синю куртку, смугасту шапку і сині джинси з аплікацією на колінах.

«Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження хлопця, просимо повідомити за телефоном (048) 766 89 98 або по спецлінії 102», - йдеться у зверненні.

Раніше ми писали, в Одесі батьки і поліція шукали 10-річну дівчинку, яка пішла в магазин і не повернулася

Про це повідомила прес-служба Патрульної поліції в Одеській області.

Увечері, 2 грудня, до правоохоронців звернулися одесити, які повідомили про зникнення своєї дитини.

Вони стверджували, що 10-річна донька пішла в магазин на вулиці Сегедській і пропала.

Патрульні інспектори перевірили територію і через півгодини знайшли дитину, що підходить під опис.

За словами дівчинки, вона грала на вулиці до самого вечора і побоялася повертатися додому так пізно, щоб її не лаяли.

Також ми розповідали, в Одеській області пропало 16 дітей з 23 по 30 грудня 2019 року.

За словами правоохоронців їх вже розшукали та доставили додому.

У теж час в поліції повідомили, що за останній тиждень вони зафіксували 1 випадок порушення правил дорожнього руху неповнолітніми.

"Жертвами різних злочинів, серед яких крадіжки, тілесні ушкодження, шахрайство, доведення до самогубства) стали 13 дітей", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, одного неповнолітнього помітили за розпиванням алкогольних напоїв.

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