В Одесі маленька дитина втік з притулку в пошуках пригод

Як пише Politeka.net, про це розповіла прес-служба Патрульної поліції в Одеській області.

За словами місцевих копів, вдень 8 січня патрульним надійшов виклик про те, що на залізничному вокзалі знаходиться дитина без супроводу дорослих.

Розбиратися в ситуації відразу відправився екіпаж.

На місці виклику патрульні побачили хлопчика, який розповів, що йому 7 років, він зібрав свої речі і вирушив у подорож - кататися на трамваї.

Поліцейські з'ясували, що схожий за прикметами хлопчик втік сьогодні з одного з дитячих притулків.

На місце події були викликані слідчі, які з'ясують всі обставини справи.



«Незважаючи ні на що, сам хлопчик був у захваті від свого «подорожі». Ще б, познайомився з патрульними і посидів у Toyota Prius», - зазначають поліцейські.

Раніше ми вже розповідали, що в Одесі поліція розшукувала 6-річного хлопчика, який втік з притулку в невідомому напрямку

В Одесі без вісті пропав Сухарчук Андрій 2013 року народження. Відомо, що дитина залишив дитяче установа.

Зріст хлопчика близько 125 см, він смаглявий, має дефекти мови

У поліції зазначили, що зниклої дитини бачили в останній раз, він був одягнений у синю куртку, смугасту шапку і сині джинси з аплікацією на колінах.

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Про це повідомила прес-служба Патрульної поліції в Одеській області.

Увечері, 2 грудня, до правоохоронців звернулися одесити, які повідомили про зникнення своєї дитини.

Вони стверджували, що 10-річна донька пішла в магазин на вулиці Сегедській і пропала.

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