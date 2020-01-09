В Одесі під час новорічних та різдвяних свят почастішали випадки вандалізму

Таку інформацію оприлюднила прес-служба муніципального департаменту міського господарства, пише Politeka.net

Тільки за період з 1 по 8 січня невідомі пошкодили сім пам'яток.

Повідомляється, що постраждали пам'ятники Іванові Франку, Адаму Міцкевичу, Антону Головатому, Богдану Хмельницькому, жертвам Чорнобиля, меморіали загиблим правоохоронцям і жертвам нацистських розстрілів. Невідомі розмалювали панорамний ліфт у Грецькому парку.

Тим часом, співробітники комунального підприємства «Сервісний центр» вже прибрали наслідки дій вандалів.

Раніше ми вже писали, як неизвестные масово знищують лавки в парках, ламають урни і розкидають сміття. Дійшло до того, що на місто перлину біля моря стало боляче дивитися.

Як повідомила прес-служба «Міськзелентрест», тільки за останні два тижні вандали знищили лавки на Кримському бульварі, бетонні урни розбили в Грецькому парку і парку Шевченка. Сміття невідомі розкидають уздовж тротуарів.

Також у мережі показали, як виглядає Чкаловський пляж, який міська влада віддала під забудову котеджами.

Знімки розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці еколог Владислав Балинський.

Як видно на кадрах, пляж знаходиться в дуже сумному стані, він завалений сміттям, а схили над ним вирубані.

«З урахуванням двох попередніх актів Обласної державної екоінспекції від 12.08.2018 та громадської експертизи від 06.01.2019, на пляжі Чкаловський і в безпосередній близькості від нього, тільки за минулий рік було протизаконно видалено 249 дерев різних видів», - написав Балинський.

Це сталося перед передачею депутатами даній міської території в оренду підприємству з іноземним капіталом "Чкаловський інвест". Поліція, ось вже цілий рік, так і не може назвати винних.

Нагадаємо, у мережі показав, як виглядає одеське узбережжя після свят, фото

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