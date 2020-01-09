В Одесі під час новорічних та різдвяних свят почастішали випадки вандалізму
Таку інформацію оприлюднила прес-служба муніципального департаменту міського господарства, пише Politeka.net
Тільки за період з 1 по 8 січня невідомі пошкодили сім пам'яток.
Повідомляється, що постраждали пам'ятники Іванові Франку, Адаму Міцкевичу, Антону Головатому, Богдану Хмельницькому, жертвам Чорнобиля, меморіали загиблим правоохоронцям і жертвам нацистських розстрілів. Невідомі розмалювали панорамний ліфт у Грецькому парку.
"Комір з перуки Кобзона": Путін зганьбився безглуздим вбранням
"Чорний ящик" розкрив таємницю катастрофи в Ірані: відео, яке пояснює все
Мокра Лорак влаштувала очманілі ігри без купальника: "Вдає з себе дівчинку в 41 рік!"
ПриватБанк вішає на клієнтів величезні борги, гримить скандал: "почали погрожувати і..."
Тим часом, співробітники комунального підприємства «Сервісний центр» вже прибрали наслідки дій вандалів.
Раніше ми вже писали, як неизвестные масово знищують лавки в парках, ламають урни і розкидають сміття. Дійшло до того, що на місто перлину біля моря стало боляче дивитися.
Як повідомила прес-служба «Міськзелентрест», тільки за останні два тижні вандали знищили лавки на Кримському бульварі, бетонні урни розбили в Грецькому парку і парку Шевченка. Сміття невідомі розкидають уздовж тротуарів.
Також у мережі показали, як виглядає Чкаловський пляж, який міська влада віддала під забудову котеджами.
Знімки розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці еколог Владислав Балинський.
Як видно на кадрах, пляж знаходиться в дуже сумному стані, він завалений сміттям, а схили над ним вирубані.
«З урахуванням двох попередніх актів Обласної державної екоінспекції від 12.08.2018 та громадської експертизи від 06.01.2019, на пляжі Чкаловський і в безпосередній близькості від нього, тільки за минулий рік було протизаконно видалено 249 дерев різних видів», - написав Балинський.
Це сталося перед передачею депутатами даній міської території в оренду підприємству з іноземним капіталом "Чкаловський інвест". Поліція, ось вже цілий рік, так і не може назвати винних.
Нагадаємо, у мережі показав, як виглядає одеське узбережжя після свят, фото
Як повідомляла Politeka, центр Одеси перетворився в зону лиха "за рахунок городян": кадри розрухи
Також Politeka писала, рогата худоба заполонив популярний пляж в Одесі: кадри свавілля вражають