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В Одесі був знайдений 8-річний хлопчик, якого втратила підпила мати на прогулянці

Як пише Politeka.net, про це повідомила прес-служба Патрульної поліції в Одеській області.

За розповідями місцевих копів, заява про зникнення дитини надійшла від самої жінки, яка у п'яному угарі не могла згадати, де втратила його.

Як з'ясувалося, жінка перебуваючи на прогулянці з сином на вулиці Сергія Ядова, познайомилася з чоловіком. Разом вони почали вживати спиртні напої, а як прийшла до себе, зрозуміла, що її дитина зник разом з новим знайомим.

Поліцейські приступили до пошуків хлопчика.

«Через кілька годин пошуку інспектори отримали повідомлення від оператора 102, що на вулиці Марсельської знаходиться хлопчик», - повідомили вони.

Патрульні відразу попрямували за адресою і на місці виявили дитини, якого розшукували.

Як з'ясувалося, товариш по чарці жінки, хотів відвести хлопчика додому, але не знайшов адресу і залишив хлопчика в одному з магазинів.

За даними патрульних, раніше на жінку вже складали матеріали по домашньому насильству в щодо бабусі хлопчика.

«Зараз вирішується питання, щодо притягнення жінки до відповідальності згідно ст. 184 Купап (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей)», - повідомили в патрульної.

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За словами місцевих копів, вдень 8 січня патрульним надійшов виклик про те, що на залізничному вокзалі знаходиться дитина без супроводу дорослих.

На місці виклику патрульні побачили хлопчика, який розповів, що йому 7 років, він зібрав свої речі і вирушив у подорож - кататися на трамваї.

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