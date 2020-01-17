В Одесі молодий хлопець грабував припарковані автомобілі

Про це пише Politeka.net з посиланням на прес-службу Патрульної поліції в Одеської області.

За розповідями місцевих копів, 22-річний зловмисник попався на крадіжці автомобільних дзеркал з транспортних засобах.

Рано-вранці в поліцію надійшов сигнал від очевидців про те, що невідомий розбиває вікна автомобілів на вулиці Генерала Петрова.

Прибулі на місце патрульні виявили в пакеті зловмисника бічні дзеркала від автомобіля Renault.

За словами затриманого, він знімав дзеркала для подальшого продажу.

Його передали слідчим для з'ясування обставин і встановлення його причетність до подібних злочинів.

Раніше ми писали, під Одесою розперезалася група злодіїв, яка грабує припарковані авто, використовуючи сканери сигналізації

Про це повідомляють очевидці в місцевих пабликах.

зокрема, мешканка Чорноморська Інна Осенцова повідомила, що стала жертвою автокрадіїв біля льодової ковзанки.

Вона уточнила, що її автомобіль відкрили за допомогою спеціального електронного пристрою – сканера сигналізації.

«Будьте уважні, біля катка розкривають машини!!!!! Не погребували дитячим рюкзаком!!!! Зчитують код!!!!», - написала вона.

Потерпіла попередила інших людей, щоб були пильні і нічого не залишали в машині, щоб не привертати увагу злочинців.

Також ми писали, в Одесі невідомі знімають автомобільні номери і вимагають за них викуп.

Про це розповіла одеситка Інна Магденка у місцевому паблике на Фейсбуці.

За її словами, неприємний інцидент стався під час новорічних свят.

Виявивши пропажу номери, потерпіла зателефонувала за номером, який їй залишили зловмисники.

«Здивувало, те, що при наборі номера, трубку бере дівчина і спокійно каже куди скинути гроші! Яке благородство,що пропонує повернути! Жах та й годі! Дуже шкода, що таких випадків лише додається...», - розповіла одеситка.

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