До яких пір це триватиме?

В Одесі власники ресторану на пляжі почали знищувати дерева

Мова йде про ресторанно-пляжний комплекс Mafia Rave Terrace, який розташований в Отраді, пише інформаційний портал «Думська».

Видання відзначає, що кілька днів тому на території, яку займає розважальний заклад, було обезголовлено 12 зелених насаджень.

Крім того, ЗМІ оприлюднили фотографії з місця кричущого інциденту.

У коментарях користувачі висловили крайнє обурення з приводу знищення дерев.

«Доки це буде тривати??? Слів немає просто. Варвари», «Поки Труханів буде в мерії, буде продовжуватися. Потрібен господар в місті!», «Скоти», - пишуть одесити в мережі.

Раніше ми писали, в мережі показали, як виглядає Чкаловський пляж, який міська влада віддала під забудову котеджами.

Знімки розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці еколог Владислав Балинський.

Як видно на кадрах, пляж знаходиться в дуже сумному стані, він завалений сміттям, а схили над ним вирубані.

"З урахуванням двох попередніх актів Обласної державної екоінспекції від 12.08.2018 та громадської експертизи від 06.01.2019, на пляжі Чкаловський і в безпосередній близькості від нього, тільки за минулий рік було протизаконно видалено 249 дерев різних видів», - написав Балинський.

Це сталося перед передачею депутатами даній міської території в оренду підприємству з іноземним капіталом "Чкаловський інвест". Поліція, ось вже цілий рік, так і не може назвати винних.

Нагадаємо, у мережі показав, як виглядає одеське узбережжя після свят, фото

Як повідомляла Politeka, центр Одеси перетворився в зону лиха "за рахунок городян": кадри розрухи

Також Politeka писала, рогата худоба заполонив популярний пляж в Одесі: кадри свавілля вражають