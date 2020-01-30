В Одесі власники ресторану на пляжі почали знищувати дерева
Мова йде про ресторанно-пляжний комплекс Mafia Rave Terrace, який розташований в Отраді, пише інформаційний портал «Думська».
Видання відзначає, що кілька днів тому на території, яку займає розважальний заклад, було обезголовлено 12 зелених насаджень.
Крім того, ЗМІ оприлюднили фотографії з місця кричущого інциденту.
Головне за ніч: повстання українців, падіння курсу валют і ляпас Путіну
Керівник "Квартал 95" видав всю правду про сварки і скандали із Зеленським: "Ми з Вовкою..."
Харламов нищівно розмазав Соловйова, з'явилося яскраве відео: "Вечірній мудо..."
Доля "Сватів" вирішена, російська зірка видала всю правду: "Їдемо..."
У коментарях користувачі висловили крайнє обурення з приводу знищення дерев.
«Доки це буде тривати??? Слів немає просто. Варвари», «Поки Труханів буде в мерії, буде продовжуватися. Потрібен господар в місті!», «Скоти», - пишуть одесити в мережі.
Раніше ми писали, в мережі показали, як виглядає Чкаловський пляж, який міська влада віддала під забудову котеджами.
Знімки розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці еколог Владислав Балинський.
Як видно на кадрах, пляж знаходиться в дуже сумному стані, він завалений сміттям, а схили над ним вирубані.
"З урахуванням двох попередніх актів Обласної державної екоінспекції від 12.08.2018 та громадської експертизи від 06.01.2019, на пляжі Чкаловський і в безпосередній близькості від нього, тільки за минулий рік було протизаконно видалено 249 дерев різних видів», - написав Балинський.
Це сталося перед передачею депутатами даній міської території в оренду підприємству з іноземним капіталом "Чкаловський інвест". Поліція, ось вже цілий рік, так і не може назвати винних.
Нагадаємо, у мережі показав, як виглядає одеське узбережжя після свят, фото
Як повідомляла Politeka, центр Одеси перетворився в зону лиха "за рахунок городян": кадри розрухи
Також Politeka писала, рогата худоба заполонив популярний пляж в Одесі: кадри свавілля вражають