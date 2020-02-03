В одному з районів Одеси буде відключено газопостачання

Сьогодні в понеділок, 3 лютого, деякі жителі Одеси залишаться без газу

Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу Одеської міської ради.

Повідомляється, що відключення обумовлено необхідністю проведення додаткових робіт на розподільчому газопроводі по Фонтанській дорозі.

Відключення від газопостачання торкнеться споживачів, які проживають за наступними адресами:

Дачний пер., 1 - ЗОШ № 106

Фонтанська дорога, 106/27, 106, 159/1, 2, 3, 4, 5, 6, 159, 108, 108/1,108/2, 108/3, 108/6 ,165 навч. 1 кв 1, 2, 3, навч. 2 кв 1,2,3, 165 ( 6 будинок), 165 навч. 9, 11

Фонтанська дорога,165 - санаторій ім. Горького .

Наголошується, що газ буде відсутній з 10:00 до 17:30.

Раніше, одесити поскаржилися на низьку якість побутового газу. Особливо страждають ті, у кого є автономне опалення і газові колонки.

Відповідна петиція з'явилася на сайті президента України.

Автором документа є Олена Лисюченко, яка підкреслила, що незважаючи на те, що ціна газу для населення зменшилася, рахунки менше не стали.

Тому одеситка звернулася з проханням до президента Володимиру Зеленському та адміністрації ініціювати тотальну перевірку якості газу для населення, саме після проходження розподільних станцій районних газових установ.

«порівняно з минулими роками погіршується якість газу, теплоємність його зменшується, час приготування їжі істотно збільшується, а з опалювальні котли значно частіше вимикаються через аварійні режими з-за домішок - повітря під тиском і т. д., - йдеться в петиції.

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