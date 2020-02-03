В Одесі іномарка впала в яму, залишену комунальниками після ремонту водопроводу

Пригода з водієм авто марки «Рено» сталася вночі на перетині вулиць Черняховського і Маршала Говорова. Інформація про це і відео з'явилися в телеграм-каналі «Xydessa», пише Politeka.net

Як стало відомо, чоловік їхав зі сторони вул. Академічної, і занадто пізно помітив огорожу навколо ями.

За його словами, ні знаків, ні освітлення біля ями не було. Машина знесла одну із секцій огорожі, пірнула в яму і перекинулася. Діставати зламаний автомобіль довелося спецтехнікою.

Наголошується, що водій не постраждав та зміг вибратися з машини через пасажирські двері, при цьому саме авто отримало серйозні пошкодження.

Прибулі на місце патрульні повідомили, що труби в ямі не пошкоджені, хоча це повинні перевірити фахівці.

Також вони розповіли, що водій машини намагався втекти з місця аварії і був п'яний. Драгер поліцейських показав 0,75 проміле.

Примітно, що напередодні співробітники комунальних служб отрапортовалио тому, що були «успішно завершено аварійні роботи на ділянці по вул. Говорова від вул. Черняховського до вул. Академічної».

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Інцидент стався в місті Южному з працівником комунального підприємства "Муніципальна охорона". Незвичайну знахідку чоловік побачив біля житлового будинку на вулиці Хіміків.

Повідомляється, що пакет з грошима чоловік одразу відніс в поліцію, але там йому не повірили і навіть пригрозили адмінпротоколом за недоречний жарт.

Але гроші були справжніми. Один з інспекторів, розглянувши пакет уважніше, виявив на ньому назву банку і здав знайдені гроші в одне з його відділень.

Як виявилося, пакет, у якому знаходилися 200 тисяч гривень, випадково випав з инкасаторского автомобіля.

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