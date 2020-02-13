З одеського зоопарку втекла кінь

Як передає Politeka.net, про це на своїй сторінці у Фейсбук поспішив повідомити житель Одеси Володимир Самайчу

«Із зоопарку через будівництво втік кінь.Після безуспішних , з боку працівників зоопарку, спроб його зловити, кінь повернувся в зоопарк добровільно», - написав одесит.

Чоловік також оприлюднив відео втечі жеребця, якого, як виявилося, звати Боня. (Щоб переглянути ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Раніше ми писали, в Одесі співробітники поліції ганялися за табуном коней. Інцидент стався рано вранці на проспекті Свободи в Чорноморці.

Як розповіли поліцейські, під час патрулювання вони помітили чотирьох коней без нагляду, які рухалися по проїжджій частині.

Патрульні почали пошуки власника.

Через деякий час знайшлася їх господиня і скакуни повернулися додому.

Одеситка пояснила, що тварини були прив'язані, але якимось чином змогли покинути двір.

Наголошується, що з власницею провели профбесіду і жінка подякувала інспекторам за допомогу.

Також ми писали, в одеській Аркадії кози пасуться прямо на сміттєвих баках.

Курйозний випадок зафіксували в Аркадії навпаки Ротонди.

На кадрах видно, як кози в пошуках прожитку залізли в сміттєві контейнери і з апетитом жують відходи.

За словами очевидців, вони частенько спостерігають, як тварини гуляють самі, але іноді їх вигулює господиня. А також зазначили, що сподіваються на те, що власниця буде краще стежити за своїми тваринами.

Gepostet von Володимир Самайчук am Dienstag, 11. Februar 2020

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