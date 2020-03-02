В Одесі жінка зняла квартиру і перетворила її на справжнє сміттєзвалище

Про те, що сталося з орендованою квартирою з хорошим ремонтом, показали на відео в телеграм-каналі Xydessa, передає Politeka.net (щоб подивитися відео і фото, доскролльте сторінку до кінця).

В публікацій відзначається, що , люди здали квартиру на рік продавщиці з «Привозу», проте через час жінка кудись пропала і перестала виходити на зв'язок.

"Господарі вирішили навідатися в свою квартиру і перевірити, як там справи, результат на відео", – йдеться в описі.

На кадрах видно, що впорядковану квартиру завалили сміттям: скрізь розкидані речі, пакети, відходи від їжі та інша гидота.

Раніше ми писали, в Одесі відкрилась друга майданчик для крупного сміття. Вона розташована на вулиці Варненська, 27. Сюди можна везти будь-великий непотріб: газові плити, шафи, дивани, бойлери, будівельне сміття і багато іншого.

Поки на її території не так вже багато всього, але вже принесли непотрібний мотлох перші небайдужі до забруднення міста одесити. У нагороду вони отримують наклейку з написом: "Я роблю Одесу чистіше". Відзначається, що сміттєзвалище працює щодня з 8:00 до 19:00.

За кілька днів кілька одеситів вже зважилися позбутися від непотрібного мотлоху. Так, там вже є мішки з будівельним сміттям, і, здається, що таких мішків стане більше, так як поруч будують висотки.

Нагадаємо, що перша майданчик для збору великогабаритного сміття працює за адресою: 2-й Польовий провулок (біля трамвайного депо №2).

Як розповів керівник департаменту міського господарства Дмитро Жеман, що до кінця лютого в Одесі відкриють ще 6-7 майданчиків для прийому великогабаритних відходів.

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