На жителя Одеської області накинувся скажений шакал і покусав

Про це пише видання " УСІ".

Інцидент стався в кінці лютого близько села Базарьянка Татарбунарського району.

Звір виявився хворим на сказ, про що свідчить медичний звіт.

Видання зазначає, що після нападу на людину шакала застрелили, а його голову відправили на обстеження. Медики виявили в останках тваринного ознаки вірусу сказу.

Тим часом місцеві жителі розповіли, що останнім часом шакали стали загрозою для життя і здоров'я людей і домашніх тварин в Татарбунарському районі – вони серед білого дня спокійно розгулюють по вулицях сіл, а ночами не дають спати людям своїм виттям.

Відзначимо, що завдяки відсутності природних ворогів і заборони полювання на території Тузловских лиманів останні кілька років спостерігається швидкий ріст популяції шакалів.

«Буде проведено подворная вакцинація сприйнятливих тварин (собак, кішок). Вам необхідно тримати тварин на прив'язі і надавати доступ до тварин працівникам ветеринарної медицини», — йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, жительку села Шабо покусав кіт, у якого виявили сказ.

Також ми повідомляли, в Україні почастішали атаки тварин, деякі з яких до того ж виявляються шаленими.

Нагадаємо, нова напасть насувається на Одесу, зроблено термінове попередження: "погода злетіла з котушок"

Як повідомляла Politeka, стихія продовжить наступ на Одесу, розслаблятися рано: синоптики повідомили чого чекати

Також Politeka писала, трасу Одеса-Київ засипало землею: наслідки негоди показали в мережі