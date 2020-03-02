На жителя Одеської області накинувся скажений шакал і покусав
Про це пише видання "
Інцидент стався в кінці лютого близько села Базарьянка Татарбунарського району.
Звір виявився хворим на сказ, про що свідчить медичний звіт.
Видання зазначає, що після нападу на людину шакала застрелили, а його голову відправили на обстеження. Медики виявили в останках тваринного ознаки вірусу сказу.
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Тим часом місцеві жителі розповіли, що останнім часом шакали стали загрозою для життя і здоров'я людей і домашніх тварин в Татарбунарському районі – вони серед білого дня спокійно розгулюють по вулицях сіл, а ночами не дають спати людям своїм виттям.
Відзначимо, що завдяки відсутності природних ворогів і заборони полювання на території Тузловских лиманів останні кілька років спостерігається швидкий ріст популяції шакалів.
«Буде проведено подворная вакцинація сприйнятливих тварин (собак, кішок). Вам необхідно тримати тварин на прив'язі і надавати доступ до тварин працівникам ветеринарної медицини», — йдеться в повідомленні.
За даними ЗМІ, жительку села Шабо покусав кіт, у якого виявили сказ.
Також ми повідомляли, в Україні почастішали атаки тварин, деякі з яких до того ж виявляються шаленими.
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