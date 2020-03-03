Нічним рейсом з Одеси до Туреччини полетіли 1180 незвичайних пасажирів
Про це передає Politeka.net з посиланням на прес-службу Одеської митниці. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Мова йде про декоративних попуг, які полетіли в Стамбул на літаку в спеціальних контейнерах.
1180 пернатих пасажирів, серед яких були "хвилясті" папужки, "нерозлучники" і "корелли".
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«Ці галасливі мандрівники народилися в Україні на пташнику підприємця з Миколаївської області і полетіли до нового дому в зоомагазинах Стамбула», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що пташки мали всі необхідні ветеринарні документи та експортну декларацію, в якій зазначено, що ці папуги не занесені в Червону книгу і не призначені для зоопарків і розплідників.
Розмістили птахів у вантажному відсіку в спеціальних контейнерах з вентиляцією і відсіками для корму та води, а також з обов'язковим дотриманням норми площі на кожного папугу.
Раніше ми писали, в Одесі був помічений рідкісний військовий літак США.
Увечері 17 лютого в Одесі приземлився літак C-40A Clipper з реєстраційним номером 168980, який є військовою модифікацією Boeing-737 і використовується військово-морським флотом і військово-повітряними силами США. Мета перебування повітряного судна в Україні поки залишається невідомою.
Щоб не привертати зайву інтерес роззяв, літак забарвлений не в мілітаристські сірі тони, а несе цілком громадянську білу ліврею з смугами вздовж фюзеляжу.
Лайнери можна використовувати в трьох конфігураціях: пасажирської (до 121 військовослужбовця), вантажний (вісім морських контейнерів – близько 17 тонн вантажу) і комбінованої. Максимальна дальність польоту – 5500 км, швидкість – 900 км/ч.
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