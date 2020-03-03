Нічним рейсом з Одеси до Туреччини полетіли 1180 незвичайних пасажирів

Про це передає Politeka.net з посиланням на прес-службу Одеської митниці. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Мова йде про декоративних попуг, які полетіли в Стамбул на літаку в спеціальних контейнерах.

1180 пернатих пасажирів, серед яких були "хвилясті" папужки, "нерозлучники" і "корелли".

«Ці галасливі мандрівники народилися в Україні на пташнику підприємця з Миколаївської області і полетіли до нового дому в зоомагазинах Стамбула», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що пташки мали всі необхідні ветеринарні документи та експортну декларацію, в якій зазначено, що ці папуги не занесені в Червону книгу і не призначені для зоопарків і розплідників.

Розмістили птахів у вантажному відсіку в спеціальних контейнерах з вентиляцією і відсіками для корму та води, а також з обов'язковим дотриманням норми площі на кожного папугу.

Раніше ми писали, в Одесі був помічений рідкісний військовий літак США.

Увечері 17 лютого в Одесі приземлився літак C-40A Clipper з реєстраційним номером 168980, який є військовою модифікацією Boeing-737 і використовується військово-морським флотом і військово-повітряними силами США. Мета перебування повітряного судна в Україні поки залишається невідомою.

Щоб не привертати зайву інтерес роззяв, літак забарвлений не в мілітаристські сірі тони, а несе цілком громадянську білу ліврею з смугами вздовж фюзеляжу.

Лайнери можна використовувати в трьох конфігураціях: пасажирської (до 121 військовослужбовця), вантажний (вісім морських контейнерів – близько 17 тонн вантажу) і комбінованої. Максимальна дальність польоту – 5500 км, швидкість – 900 км/ч.

ПЕРНАТІ ПАСАЖИРИ Серед тих, то відлітав з Одеси нічним рейсом до Стамбулу було 1180 незвичайних пасажирів. Ними виявилися декоративні папуги: «хвилясті», «нерозлучники» та «Корелла». Їх історична батьківщина Австралія та Африка. Але ці картаті та галасливі мандрівники народилися в Україні на пташнику підприємця з Миколаївської області. До #Одеська_митниця_Держмитслужби на «живий» вантаж було надано всі необхідні ветеринарні документи та експортну декларацію, в якій зазначено, що дані папуги не занесені до Червоної книги та не призначені для зоопарків та розплідників. До Стамбулу, де вони поповнять зоомагазини та незабаром оселяться у турецьких домівках, папуги полетіли у вантажному відсіку літака. Для перельоту їх розмістили у спеціальні контейнери, виготовлені відповідно до вимог IATA Live Animals Regulations, з вентиляцією та відсіками для корму і води, а також з обов’язковим дотриманням норми площі на кожну папугу. #Одеська_митниця_Держмитслужби #пернаті_пасажири #IATA #LiveAnimalsRegulations Gepostet von Одеська митниця Держмитслужби am Montag, 2. März 2020

Нагадаємо, переполох в зоопарку Одеси, втік знаменитий вихованець: відео з місця подій

Ще ми писали, одеський водій потрапив у пастку комунальників разом з авто: кадри ПП облетіли мережа

Також politeka повідомляла про те, що одесити ризикують провалиться під землю в центрі міста: обурливі кадри