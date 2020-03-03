Сьогодні в Одесі зібралися відразу три мітинги

Як повідомляє видання Думська, 3 березня, біля будівлі одеської ОДА одночасно зібралися три групи протестувальників: мисливці, экоактивисти і патріоти.

Наймасовішою виявилася акція мисливців, які протестують проти "заборони полювання". Їх прийшло близько 500 осіб.

За словами мітингувальників, екологічні організації намагаються пролобіювати заборону полювання як явища.

Вони виступили з гаслами: «Не дайте поширити епідемію сказу і погубити мисливську галузь», «Охота не розвага, а наша робота» та іншими.

«Прийняття цих законів і заборона полювання не зупинить браконьєрів, як не зупиняє зараз», — кажуть учасники .

Біля мисливців мирну акцію проводять кілька екоактивістів.

Це активісти руху Fridayss For Future, заснованого шведської школяркою Гретою Тунберг.

Також присутні представники патріотичних організацій, які вимагають, щоб депутати відмовилися від ідеї встановлення пам'ятника прихильникам Росії, які загинули в Будинку профспілок 2 травня 2014 року. Втім, це питання так і виключили з порядку денного.

Раніше ми писали, на жителя Одеської області накинувся скажений шакал і покусав.

Інцидент стався в кінці лютого біля села Базарьянка Татарбунарського району.

Звір виявився хворим на сказ, про що свідчить медичний звіт.

Після нападу на людину шакала застрелили, а його голову відправили на обстеження. Медики виявили в останках тваринного ознаки вірусу сказу.

Тим часом місцеві жителі розповіли, що останнім часом шакали стали загрозою для життя і здоров'я людей і домашніх тварин в Татарбунарському районі – вони серед білого дня спокійно розгулюють по вулицях сіл, а ночами не дають спати людям своїм виттям.

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