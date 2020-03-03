Це вже другий великий зсув за останні півроку

На узбережжі Чорноморська Одеської області стався черговий обвал

Відповідне відое оприлюднене на youtube - каналі «Зоотроп», передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Через зсув ґрунту, обрив підібрався до приватного будинку ближче, ніж на 3 метри.

Наголошується, що за останні півроку в даному місці вже другий великий зсув, при цьому міськіі і районній владі немає ніякого діла.

За чутками, у будівлі колишнього санаторію, що знаходиться поруч з даними домоволодінням з'явився власник, але на даний момент йому не цікаво проводити укріплення берегової зони, так як він не зможе виконати захоплення землі між двома санаторіями.

На каналі звертають увагу, що власнику вигідно, щоб ці будинки «з'їхали» в моріе бо тоді він зможе абсолютно спокійно проводити роботи по зміцненню та відновленню берегової зони, але вже з правом власності на неї.

Раніше ми повідомляли, на одеському узбережжі частина схилу звалилася прямо на пляж.

НП сталася в неділю, близько 17.00 в Чорноморці між центральним пляжем і пансіонатом «Борей».

На місці події працювали рятувальники, які розбирали завали, щоб переконатися в тому, що під ними немає людей

Від ДСНС залучено 36 осіб, сім одиниць техніки, а також чергувала неподалік «швидка».

Очевидець події повідомив, все сталося миттєво.

«На висоті 15 метрів відламався і впав вниз 50-тонний (на вид) пласт вапняку», — розповів він і додав, що цей природний пляж — улюблене місце відпочиваючих.

Ще один зсув стався під Чорноморському в Одеській області.

Поблизу села Санжейка в Овідіопольському районі раптово звалилася частина схилу і мало не придавила відпочиваючих.

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