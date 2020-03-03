В Одесі спіймали браконьєра, який знищував дерева на Французькому бульварі

Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу патрульної поліції в Одеській області.

Інцидент стався вночі, 3 березня, в зеленій зоні на Французькому бульварі.

За словами копів, під час патрулювання вони помітили чоловіка, який спилював дерева.

У спілкуванні з інспекторами, порушник не зміг пояснити свій вчинок, тому його затримали і доставили в відділення поліції для встановлення всіх обставин події.

Повідомляється, що в діях зловмисника вбачаються ознаки злочину за ч. 1 ст. 246 КК (незаконна порубка лісу).

Користувачі мережі миттєво відреагували на дії «лісоруба».

«Мужик явно пиляв дерева не на дрова, а з іншою метою. Встановити її, виявити замовника — ось що повинно стати завданням поліції. Але я думаю скінчиться все просто : оштрафують мужика і все», «Розчищав місце під гараж», «Відпустять, тому що інкримінують "незаконне вирубування лісу", а не "зелених насаджень". Ліса-то і немає(((((«, «Якщо б добре штрафували, то не пиляли б», - пишуть люди.

Раніше ми повідомляли, в Одесі власники ресторану на пляжі почали знищувати дерева.

Мова йде про ресторанно-пляжному комплексі Mafia Rave Terrace, який розташований в Отраді. Так, на території, яку займає розважальний заклад, було обезголовлено 12 зелених насаджень.

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