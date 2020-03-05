Зараз він з мамою

В зоопарку Одеси відбулося поповнення – народився амурський тигр

Інформацію про це оприлюднив офіційний сайт міста, передає Politeka.net

Як стало відомо, у пари амурських тигрів народилося дитинча. Зараз тигр відчуває себе добре і весь час знаходиться поруч з мамою.

Коли малюк підросте, то почне виходити в загальний вольєр, де його зможуть побачити відвідувачі. У тигреня поки ще немає імені, його за традицією придумають одесити в рамках конкурсу «Дай ім'я малюку».

В Одеському зоопарку проживає пара амурських тигрів — Тайгер і Наталі. У минулому році в зоопарк прибув ще один молодий тигр, який зараз обживається на новому місці.

Зазначимо, що амурські тигри – найбільш великі хижі кішки в світі. Вони занесені в Міжнародну червону книгу. Це надзвичайно красиві і граційні тварини.

Як писалося раніше, з одеського зоопарку втек кінь. Про це повідомили очевидці в соцмережах.

«Із зоопарку через будівництво втекла кінь.Після безуспішних , з боку працівників зоопарку, спроб її зловити, кінь повернувся в зоопарк добровільно», - написав одесит.

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«Сьогодні до нас в НПП дійсно прийшла весна», - написав еколог.

Він зазначив, що рожевих і кучерявих пеліканів помітили біля спеціально для них побудованого штучного острова.

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