У п'ятницю, 6 березня, незвично тепла погода порадує жителів Одеси і області

Зі свіжим прогнозом жителів ознайомив Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

За даними синоптиків, в Одесі хмари, що панували в небі весь день, до вечора заберуться геть. Без істотних опадів.

Вітер буде дути південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься в межах 5-7 °С тепла, вдень підніметься 10-12 °С тепла.

В Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9 °С тепла, вдень 10-15 °С, місцями до 20 °С тепла.

На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Цікаво, що у цей день вшановується пам'ять преподобного Тимофія, пустельника. У народі Тимофія називали Весновеем і говорили: "Як не злися метелиця, все весною повеивает", «Дожити до Весновея, а там зима не страшна». Цей день відзначався першими сонячними відлигами.

Раніше ми писали, з далекої Африки в Одеську область прилетіли червонокнижні птахи - шилодзьобки.

Рідкісних птахів помітили на території природного нацпарку «Тузлівський лимани». Про це повідомив заступник директора заповідника Іван Русев на своїй сторінці у Фейсбуці.

Русев зазначив, що гості приземлились на острівці «Тузловская Амазонія».

«Шилодзьобка повільно бродить по мілководдю, не виймаючи ніг з води, а борознить ними воду. У глибоких місцях вона шукає корм, плаваючи. При пошуку їжі птах водить дзьобом з одного боку в бік. Пильне око пташки знаходить личинок, черв'яків, що живуть в мулових відкладеннях солонуватих водойм, дрібних молюсків і іноді насіння водних рослин», - написав він.

Русев додав, що шилодзьобки гніздяться у нацпарку невеликими колоніями і потребують охорони, так як занесені в Червону книгу України.

Нагадаємо, нова напасть насувається на Одесу, зроблено термінове попередження: "погода злетіла з котушок"

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