Ніяких документів не було

Небайдужі одесити завадили незаконній вирубці зелених насаджень в місті

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, з посиланням на громадську організацію "Зелений лист".

Інцидент стався, 5 березня, на вулиці Академічній, 11.

Повідомляється, що господар однієї з квартир задумав зробити собі прибудову і для цього йому необхідно було спиляти дерева, які стояли поруч. При цьому жодних документів на вирубку у нього не було.

Місцеві жителі поскаржилися на незаконну вирубку активістам, а ті, у свою чергу, повідомили про інцидент в поліцію.

Також на місце прибули представники Приморської райадміністрації, міського департаменту екології і "Горзелентреста".

Наголошується, що копи склали адміністративні протоколи за статтями про знищення або пошкодження зелених насаджень, порушення правил благоустрою і самоправстві.

Раніше ми писали, в Одесі спіймали браконьєра, який знищував дерева на Французькому бульварі.

Інцидент стався вночі, 3 березня, в зеленій зоні на Французькому бульварі.

За словами копів, під час патрулювання вони помітили чоловіка, який спилював дерева.

В спілкуванні з інспекторами, порушник не зміг пояснити свій вчинок, тому його затримали і доставили у відділення поліції для встановлення всіх обставин події.

Повідомляється, що в діях зловмисника вбачаються ознаки злочину за ч. 1 ст. 246 КК україни (незаконна порубка лісу).

Крім цього ми повідомляли, в Одесі власники ресторану на пляжі почали знищувати дерева.

Мова йде про ресторанно-пляжному комплексі Mafia Rave Terrace, який розташований в Отраді. Так, на території, яку займає розважальний заклад, було обезголовлено 12 зелених насаджень.

Нагадаємо, у мережі показали, як виглядає одеське узбережжя після свят, фото

Як повідомляла Politeka, центр Одеси перетворився в зону лиха "за рахунок городян": кадри розрухи

Також Politeka писала, в аеропорту Одеси серед пасажирів виявилося більше тисячі папуг: з'явилося відео