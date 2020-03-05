Черговий забудовник затіяв роботи, які приведуть до катастрофи

У центрі Одеси будівництво 10-поверхового будинку загрожує обрушити цілу вулицю - екскаватори вже пошкодили каналізацію

Про кричущу ситуацію повідомила на своїй Facebook-сторінці одеситка Юлія Макаренко, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Мова йде про будівництво клубного будинку "Воронцовський" на Військовому узвозі.

За словами жінки, місцеві жителі за допомогою поліції два рази зупиняли скандальне будівництво, однак, як тільки поліцейські їхали, роботи поновлювалися знову.

"Збираються будувати 10 поверховий будинок. Вся ця ділянка стоїть на ґрунтових водах, всередині скелі є катакомби. Це може призвести до повного обвалення будинків, які перебувають на вулиці Гоголя", – написала одеситка.

Жінка звернула увагу, що у забудовника немає всіх необхідних дозвільних документів.

"Крик душі" привернув увагу ЗМІ. На об'єкт приїхали журналісти, а незабаром і представник забудовника. Вона довірчо розповіла, що є всі необхідні документи. Однак, показати не змогла ні один з них», - зазначила вона.

Раніше ми повідомляли, на одеському узбережжі частина схилу звалилася прямо на пляж.

НП сталася в неділю, близько 17.00 в Чорноморці між центральним пляжем і пансіонатом «Борей».

На місці події працювали рятувальники, які розбирали завали, щоб переконатися в тому, що під ними немає людей

Від ДСНС залучено 36 осіб, сім одиниць техніки, а також чергувала неподалік «швидка».

Очевидець події повідомив, все сталося миттєво.

«На висоті 15 метрів відламався і впав вниз 50-тонний (на вид) пласт вапняку», — розповів він і додав, що цей природний пляж — улюблене місце відпочиваючих.

Gepostet von Julia Makarenko am Dienstag, 3. März 2020

Gepostet von Julia Makarenko am Dienstag, 3. März 2020

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