Вдома місця собі не знаходять

В Одесі 16-річна учениця пропала по дорозі в школу і тепер близькі не знаходять собі місця

Як повідомляє Politeka.net, інформацію про зникнення неповнолітньої оприлюднили у прес-службі ГУНП в Одеській області.

Доценко Дар'я Володимирівна, 2003 року народження, 5 березня пішла в школу в Суворовському районі і до сих про не повернулася.

Прикмети Даші: зріст 165 см, світло-русяве волосся середньої довжини, зелені очі, кругле обличчя.

Була одягнена в дуту куртку кремового кольору, чорні джинси, кросівки чорного кольору.

При собі у дівчини був рюкзак рожевого кольору.

Поліція звернулася до всіх городян з проханням, будь-яку інформацію щодо зниклої повідомляти по телефону: (048) 779-42-88, (067) 271-28-49 або на лінію 102.

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У Ширяєвському районі Одеської області розшукується Христина Грибанова, 2004 року народження.

Наголошується, що дівчинка ще 7 лютого пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

Прикмети розшукуваної: на вигляд 14-15 років, зріст 155 см, худорлявої статури, волосся темне, очі карі, обличчя кругле. Була одягнена в куртку темно-синього кольору.

Також в Одеській області шукали 12-річного хлопчика, який вийшов з дому на прогулянку і не повернувся.

За словами правоохоронців, у Подільському районі Одеської області встановлюється місцезнаходження Чоботаря Костянтина, 2008 року народження, який напередодні пішов з дому в невідомому напрямку.

Костя має зріст 165 см, міцної статури, волосся чорне, на обличчі з лівої сторони родимка. Був одягнений у чорні спортивні штани з білими смужками з боків, синю куртку, шапку і білі кросівки.

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