Рідні не знаходять собі місця

Більше трьох місяців не виходить на зв'язок з рідними житель Одеської області, який поїхав на заробітки та зник

Як передає Politeka.net, інформацію про зникнення чоловіка оприлюднили у прес-службі обласного ГУНП.

У розшук оголошено жителя с. Броска Ізмаїльського району Великсар Іван Іванович, 1973 року народження.

Відомо, що він ще в грудні 2018 року поїхав на заробітки і останній раз виходив на зв'язок з родичами в грудні 2019 року.

Прикмети розшукуваного: на вигляд чоловіку 40-45 років, зріст 170-175 см, середньої статури, волосся і очі світлі.

Поліція просить усіх, кому що-небудь відомо про місце знаходження чоловіка, повідомити Ізмаїльський відділ поліції по телефону: (096) 458-76-32 або на спецлінію «102».

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Доценко Дар'я Володимирівна, 2003 року народження, 5 березня пішла в школу в Суворівському районі і до сих пір не повернулася.

Прикмети Даші: зріст 165 см, світло-русяве волосся середньої довжини, зелені очі, кругле обличчя.

Була одягнена в дуту куртку кремового кольору, чорні джинси, кросівки чорного кольору.

При собі у дівчини був рюкзак рожевого кольору.

Поліція звернулася до всіх городян з проханням, будь-яку інформацію щодо зниклої повідомляти по телефону: (048) 779-42-88, (067) 271-28-49 або на лінію 102.

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