Синоптики розповіли, яка погода очікує одеситів на вихідних 7-8 березня
Про це передає Politeka.net, з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
За прогнозами, в суботу, 7 березня, в Одесі хмари, що вкривали небо вранці, в другій половині дня не буде, і до пізнього вечора вони вже не з'являться. Без опадів.
Вітер буде дути південно-західний, 9-14 м/с
Температура вночі 6-8 °С тепла, вдень 9-11 °С тепла.
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В Одеській області прогнозується мінлива хмарність. Без опадів.
Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 9-14 м/с
Температура вночі 3-8 ° С тепла, вдень 14-19 ° С, в прибережній зоні 9-11 ° С тепла.
На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Цікаво, що 7 березня відзначається день пам'яті преподобного Мойсея Білозерського, Маврикія.
На свято 8 березня в Одесі ясна погода протримається зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Вночі без опадів, вранці і вдень місцями невеликий дощ.
Вітер південний 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.
Температура вночі 3-8 ° С тепла, вдень 12-17 °C.
8 березня вшановується пам'ять преподобного Полікарпа Брянського. З 8 по 15 березня не виключене повернення холодів: «Березень місяць любить колобродити: морозом пишається і на ніс сідає». Зима поступається місцем весні.
Раніше ми писали, з далекої Африки в Одеську область прилетіли червонокнижні птахи - шилодзьобки.
Рідкісних птахів помітили на території природного нацпарку «Тузлівський лимани». Про це повідомив заступник директора заповідника Іван Русев на своїй сторінці у Фейсбуці.
Русев зазначив, що гості приземлились на острівці «Тузловская Амазонія».
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