В Одесі поліцейські виявили брудного і голодного підлітка, який втік від батька - алкоголіка

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Патрульної поліції в Одеській області.

Так, за розповідями копів, у понеділок, 9 березня, у під'їзді багатоповерхового будинку на вулиці Давида Ойстраха мешканці знайшли 13-річного хлопчика.

Небайдужі люди повідомили про дитину в поліцію.

Наголошується, що хлопчик спав на викинутому жителями дивані, на нньому був дуже брудний одяг.

У розмові з інспекторами підліток зізнався, що живе неподалік с бабусею і батьком, який зловживає алкоголем і як наслідок б'є його. Він пішов з будинку ще 8 березня і з тих пор нічого не їв.

В поліції нагодували втікача, а потім передали його працівникам ювенальної превенції, які тепер повинні перевірити інформацію про невиконання батьком хлопчика батьківських обов'язків.

Раніше ми писали, в Одесі неадекватний чоловік вирішив постріляти по незнайомим людям прямо на зупинці.

Інцидент стався біля супермаркету АТБ на вулиці Середньофонтанській.

45-річний одесит кілька разів вистрілив у незнайомого йому чоловіка, який стояв на зупинці громадського транспорту з дружиною і маленькою дитиною.

Постраждалий отримав травму ока і був госпіталізований у лікарню.

Наголошується, що копи вже затримали зловмисника. У нього вилучили два пістолети, схожі на пневматичні, і ніж.

Звідки у чоловіка зброю, невідомо.

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