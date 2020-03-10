На початку березня територію заповідника в Одеській області покинули багато птиці

Про це повідомив заступник директора нацпарку «Тузлівський лимани» Іван Русев на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Politeka.net

«Сьогодні з раннього ранку, з Кордону "Тузловская Амазонія" нацпарку "Тузлівський лимани" відлітали останні великі зграї диких гусей. На ночівлю вони вже не повернулися, за винятком місцевих сірих і декількох десятків білолобих гусей», - написав фахівець.

Русев зазначив, що зграї птахів відлетіли в Тундру і не повернуться в наші краї аж до осінь.

«Вони летіли на північний схід і будуть летіти і вночі і вдень, зупиняючись на годівлю і відпочинок. Їм належить пройти нелегкий шлях до Тундри. Але пізньої осені ми їх знову чекаємо у нас», - написав він.

У зв'язку з міграцією птахів лимани трохи спорожніли. Разом з тим, на території нацпарку спостерігаються різні види качок – широконіски, шилохвости, чирки-тріскунки, свиязи і куликов.

Раніше ми писали, що в останні дні зими у природний заповідник "Тузлівський лимани" прилетіли пелікани.

«До нас в НПП дійсно прийшла весна», - написав еколог.

Він зазначив, що рожевих і кучерявих пеліканів помітили біля спеціально для них побудованого штучного острова.

Також ми вже писали, з далекої Африки в Одеську область прилетіли червонокнижні птахи - шилодзьобки.

Гості приземлились на острівці «Тузловская Амазонія».

«Шилодзьобка повільно бродить по мілководдю, не виймаючи ніг з води, а борознить ними воду. У глибоких місцях вона шукає корм, плаваючи. При пошуку їжі птах водить дзьобом з одного боку в бік. Пильне око пташки знаходить личинок, черв'яків, що живуть в мулових відкладеннях солонуватих водойм, дрібних молюсків і іноді насіння водних рослин», - написав Русев.

Біолог додав, що шилодзьобки гніздяться у нацпарку невеликими колоніями і потребують охорони, так як занесені в Червону книгу України.

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