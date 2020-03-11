З'явився прогноз погоди у Одесі та області на середу
Про це передає Politeka.net, з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
За прогнозами метеорологів, протягом усього дня небо в Одесі буде вкрите хмарами. Ранок та день пройдуть без опадів. Ввечері можливий невеликий дощ.
Вітер північно-західний, вдень південно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі 7-9°С тепла, вдень 14-16°С тепла.
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В Одеській області прогнозується хмарність з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вітер північно-західний, вдень південно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі 5-10°С тепла, вдень 14-19°С тепла. На автодорогах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Схід сонця 11 березня буде у 05:53, а захід можна побачити у 17:35.
Цікаво, що в старовину погоду у цей день визначали по вітру: якщо вітер подме з півдня чи з південного заходу, слід чекати швидкого потепління.
Раніше ми писали, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозував сильні морози в середині березня. За його словами, температура може опуститися до -15 градусів.
А в травні, згідно з його прогнозом, відразу почнеться аномальна спека і посуха. Так, очікується, що вже з 2 травня по всій Україні стовпчики термометрів піднімуться до +28…+32 градусів. При цьому опадів не буде.
"Травень буде жаркий і посушливий, в середині місяця більше двох тижнів без опадів. З 2 по 27 травня майже по всіх областях, крім Карпат, не буде дощу. Сухо, жарко, температура 28-32 градуси. На ярі культури дуже поганий прогноз по урожаю", - заявив синоптик.
А ось червень в Україні почнеться з сильних дощів, які будуть дуже схожі з тропічними зливами, каже прогноз погоди від Горбаня.
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