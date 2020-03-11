В Одесі учениця зробила зухвалу витівку у дворі школи, а відповідати довелося її матері

Дівчинка курила сигарети прямо на території школи. Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу Приморського районного суду.

Одеський суд притягнув мати 16-річної школярки до адміністративної відповідальності за невиконання обов'язків по вихованню дітей та призначив їй покарання у вигляді штрафу.

При цьому суддя оштрафував жінку на 850 гривень.

У прес-службі зазначили, що постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом десяти днів з дня його винесення.

Раніше ми писали, в Одесі поліцейські виявили брудного і голодного підлітка, який втік від батька - алкоголіка.

Так, за розповідями копів, у понеділок, 9 березня, у під'їзді багатоповерхового будинку на вулиці Давида Ойстраха мешканці знайшли 13-річного хлопчика.

Небайдужі люди повідомили про дитину в поліцію.

Наголошується, що хлопчик спав на выброшенном жителями дивані, на ньому була дуже брудний одяг.

У розмові з інспекторами підліток зізнався, що живе неподалік з бабусею і батьком, який зловживає алкоголем і, як наслідок, б'є його. Він пішов з дому ще 8 березня і з тих пір нічого не їв.

В поліції нагодували втікача, а потім передали його працівникам ювенальної превенції, які тепер повинні перевірити інформацію про невиконання батьком хлопчика батьківських обов'язків.

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