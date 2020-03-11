У четвер, 12 березня, в Одесі буде тепло і сонячно

Про це передає Politeka.net, з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

В Одесі на небі у цей день не буде жодної хмаринки. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі на стовпчиках термометрів покаже 7-9°С тепла, вдень буде триматися в проміжку 15-17°C Вологість складе 53-80 %.

В Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі 4-9°С тепла, вдень 15-20°С. На автодорогах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Цікаво, що 12 березня у давнину говорили, що "березень дорогу рушить, так в'язне у заметі", "і тане, і мерзне". Якщо у цей день бував дощ, то очікували і мокрого літа. А якщо дув південний вітер, і на вулиці була капель, то літо обіцяло бути теплим.

Раніше ми розповідали про те, літо 2020 року запам'ятається українцям зливами, градами і різкими перепадами температур.

За словами Леоніда Горбаня, справжнє літо прийде в Україну не за календарем, а аж у серпні. Але спека почнеться вже в травні. Що стосується червня і липня, то в ці місяці Україну буде заливати.

Також ми писали, на початку березня територію заповідника в Одеській області покинули багато птиці.

Про це повідомив заступник директора нацпарку «Тузлівський лимани» Іван Русев на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Сьогодні з раннього ранку, з Кордону "Тузловская Амазонія" нацпарку "Тузлівський лимани" відлітали останні великі зграї диких гусей. На ночівлю вони вже не повернулися, за винятком місцевих сірих і декількох десятків білолобих гусей», - написав фахівець.

Русев зазначив, що зграї птахів, що відлетіли в Тундру і не повернуться в наші краї аж до осінь.

«Вони летіли на північний схід і будуть летіти і вночі і вдень, зупиняючись на годівлю і відпочинок. Їм належить пройти нелегкий шлях до Тундри. Але пізньої осені ми їх знову чекаємо у нас», - написав він.

У зв'язку з міграцією птахів лимани трохи спорожніли. Разом з тим, на території нацпарку спостерігаються різні види качок – широконіски, шилохвости, чирки-тріскунки, свиязи і куликов.

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