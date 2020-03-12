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В Одесі оголошено в розшук 16-річну дівчину, яка вийшла з дому та зникла

Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області, пише Politeka.net

За словами правоохоронців, встановлюється місце знаходження Мандич Єлизавети Леонідівни, 2004 року народження, яка 11 березня пішла з дому і досі не повернулася. Її місцезнаходження невідоме.

Прикмети розшукуваної: дівчина ростом 165 см, середньої статури, у неї сірі очі та темно-русяве волосся.

Була одягнена в чорну куртку і чорні штани, на ногах сині кросівки.

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчини, просимо зателефонувати до Шевченківського відділення поліції по телефону (048) 779-49-67 або по спецлінії «102», - йдеться в повідомленні поліції.

Раніше ми писали, в Одеській області пропав 13-річний хлопчик.

Лупашко Станіслав Олегович, 2006 року народження, проживає в селі Чистоводне Білгород-Дністровського району зник 9 березня. У поліції повідомили, що підліток пішов з дому в невідомому напрямку і до теперішнього часу не повернувся.

Прикмети Стаса: на вигляд 14 років, зріст 150 см, коротко стрижене волосся, блакитні очі.

Був одягнений у блакитну спортивну кофту з капюшоном, чорні спортивні штани, калоші.

Також ми повідомляли, що в Одесі поліцейські виявили брудного і голодного підлітка, який втік від батька - алкоголіка.

Так, за розповідями копів, у понеділок, 9 березня, у під'їзді багатоповерхового будинку на вулиці Давида Ойстраха мешканці знайшли 13-річного хлопчика.

Небайдужі люди повідомили про дитину в поліцію.

Підліток зізнався, що живе неподалік з бабусею і батьком, який зловживає алкоголем і, як наслідок, б'є його. Він пішов з дому ще 8 березня і з тих пір нічого не їв.

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