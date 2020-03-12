В Одесі кілька дитсадків і шкіл, пологового будинку і лікарні, а також житлові будинки залишилися без опалення

Це пов'язано з аварією на Одеській ТЕЦ, передає Politeka.net, з посиланням на інформацію прес-служби КП «Теплопостачання міста Одеси».

Як стало відомо, 11 березня близько 13:40 на території ТЕЦ під час ремонтних робіт на території станції була пошкоджена магістраль.

У зв'язку з цим було тимчасово призупинено теплопостачання споживачам на вулицях Отамана Чепіги, Отамана Головатого, Приморської і Чорноморського Козацтва.

«У загальному припинено теплопостачання 33-м житловим будинкам, 2-м дитсадкам, 3-м шкільним установам і 5-ти медичним (у тому числі пологовому будинку №4)», - зазначили у відомстві.

Відновити подачу тепла обіцяють до вечора 12 березня.

Раніше ми писали, в студентських гуртожитках Одеси відключили гарячу воду і опалення без попередження.

У зв'язку з цим студенти Одеського національного університету імені Мечникова влаштували флешмоб із-за відключення комунальних послуг, а заодно заявили, що мають намір боротися за їх повернення.

Так, студенти влаштували символічні "похорони" гарячої воді.

За словами студентів, гарячу воду і опалення відключили без попередження. Причиною такого рішення стала тепла погода.

«Напевно, вирішили, що студентам занадто добре живеться, а на вулиці і так тепло», — кажуть учасники акції.

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Рішення про впровадження двоставкового тарифу на тепло затвердили депутати під час сесії міськради.

Наголошується, що його розробкою займеться КП «Теплопостачання міста Одеси», де запевнили, що мають розрахунками енергоаудиту по всіх будинках міста.

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