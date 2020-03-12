По Одесі розгулює збоченець, який пристає до дівчаток-підліток у міському транспорті

Про це розповіли очевидці у Фейсбук –співтоваристві «Чорний список Одеса» і оприлюднили фотографію чоловіка, передає Politeka.net.

Зокрема, його помітили в трамваї №5.

«Добрий день. Хочу попередити батьків дівчаток. Сьогодні в 5 трамваї до 14-річної дівчинки-підлітка «чіплявся» даний індивідум, фото нижче. Не буду описувати всі поступальні рухи, які він витворяв, прикриваючись сумкою, були свідки. Вийшов у районі Привозу відразу після того, як дитина відштовхнула його»,- написала одеситка Вікторія Привалова.

Історія викликала бурхливе обговорення у соцмережах. Одні користувачі відзначили, що спостерігали і не раз схожу ситуацію, інші пошкодували, що чоловікові замазали очі, адже люди повинні знати так званих героїв в обличчя.

«Блін, бачила такого, схожого. Теж до дівчинки-студентки руки тягнув. Але я подумала, що він злодій, тому на всю маршрутку сказала, щоб руки при собі тримав, причому двічі. Він промимрив щось, але ніхто не заступився, і він поїхав далі. На гарячому я його не впіймала, тому крити було нічим»,

«Навіщо замазувати очі? Ми повинні своїх "героїв" знати в обличчя!!!»,

«Весна спермотоксикоз. Жінки не збуджують. Гляньте навколо садів зараз твориться .. 5 днів тому дрочер біля паркану дитсадка на відстані півметра онанировал на дівчаток. А че тепло піс*ну приємно»,

«Які всі розумні! Чому не викликали поліцію і так далі.Спасибі написали і показали фото )Це дуже важливо. Слава богу, що є небайдужі люди»,

«Березень так впливає?! До мене в маршрутці вчора один прилаштувався, я аж відчула... відійшла в бік, він знову підійшов ззаду🙈 спочатку Думала: може рука або сумка впирається... 😅Довелося відійти на інший бік маршрутки. Це жах! А дівчаткам-підліткам бажано одягатися скромніше,багато дуже зухвало виглядають... Тим самим провокуючи дебілів»,

«У мене питання, в трамваї не було мужиків, щоб йому по черепку настукати. У мене слів немає. Чому йому прикрили очі?», - пишуть люди.

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