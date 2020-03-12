Водіїв попереджають про часткове обмеження руху на трасі Одеса-Київ

Про це повідомила прес-служба «Укравтодору», передає Politeka.net.

Згідно з інформацією, Укравтодор обмежив рух на 36-му кілометрі траси у зв'язку з проведенням робіт по влаштуванню шести майданчиків зважування в русі на дорогах навколо Києва.

Часткове обмеження руху введено з 8:00 12 березня і триватиме до 20:00 1 квітня.

При цьому зазначено, що виконання монтажних робіт погоджено з відповідними підрозділами Національної поліції.

«Заздалегідь просимо вибачення за заподіяні незручності. Будьте уважні і дотримуйтесь правила дорожнього руху», - сказано в повідомленні.

Раніше ми писали, в Одеській області прикордонники перестануть пропускати вантажівки і автобуси.

Обмеження буде діяти з 17 березня у пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне».

Такі заходи пов'язані з необхідністю проведення ремонтних робіт траси Одеса-Кишинів на території Молдови.

Прикордонники відзначили, що пропускати не будуть вантажного транспорту вагою понад 3,5 тонн і автобуси, які мають більш, ніж 21 посадкове місце.

При цьому легковий траснпорт обмеження не торкнеться, його будуть пропускати в звичайному режимі.

Також ми писали, у зв'язку з закриттям частини перехрестя проспекту Небесної Сотні і Шкільного аеродрому в напрямку від Інглезі по проспекту до Левітана буде змінена схема руху автотранспорту загального та схеми руху міських громадських маршрутів загального користування.

Буде призупинено роботу трамвайного маршруту № 13. Робота тролейбусного маршруту № 12 буде організовано за маршрутом: — у напрямку руху до вул. Зодчеської: від вул. Космонавта Комарова вул. Інглезі, вул. Ак. Корольова, вул. Архитекторскую (кінцева зупинка); — за напрямом руху від вул. Архітекторської (кінцева зупинка) до Застави-1 — по існуючому маршруту.

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