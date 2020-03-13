Синоптики розповіли, чого чекати від погоди одеситам у п'ятницю, 13 березня

Про це передає Politeka.net, з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

За даними метеорологів, погода в Одесі буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. В цей день ніяких опадів не прогнозується.

Вітер буде дути південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі становитиме 8-10 °C тепла, вдень повітря прогріється до 13-15 °C.

Жителів Одеської області очікує мінлива хмарність. Без істотних опадів, ввечері 13 березня місцями невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 5-10 °C тепла, вдень 13-18 °C, місцями до 22 °C тепла.

На автодорогах області видимість добра.

У народі помічено, що цей день завжди буває теплим, щоправда може трапиться і дощ, але це хороша прикмета: на багатому врожаю і гарного літа. Наші пращури спостерігали, як тануть круги навколо дерева, по цьому судили про весняну погоду: "круті краї, крута і весна буде, пологі — весна буде протяжливой". 13 березня вважається астрономічним рубежем зими і літа.

Зазначимо, що північна частина Європи і України опинилася під владою циклонів Жизель і Ганна, а південна частина, в тому числі й Одеса перейшла під контроль антициклону.

Це означає, що поки північну частину Європи буде штормити від присутності потужних циклонів, Одеса буде сяяти в сонячних променях.

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