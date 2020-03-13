У минулому році судно перейшло в Одесу і було прийнято до складу ВМСУ

Нове рятувальне судно «Олександр Охрименко" вперше вийшло у море з Одеси

Про це повідомляється у сюжеті телекомпанії "Бриз", передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами моряків, перший вихід у море корабля з військовим екіпажем на борту, по суті, став випробувальним.

На практиці вивчали дію всіх систем і механізмів корабля в море. Неподалік від Одеси аварійно-рятувальне судно виконувало навчальний маневрування.

За інформацією місцевих ЗМІ, «Олександр Охріменко» побудований на сінгапурської судноверфі Keppel Fels. На воду судно спустили в листопаді 1987 року. На та момент це а найсучасніший рятувальний буксир Радянського Союзу, здатний діяти в відкритому океані. Судно отримало назву «Світломор-4» та стало останнім з чотирьох одиниць цього типу. У наприкінці 1992 року його зарахували в склад експедиційного загону АСПТР (аварійно-рятувальних та підводно-технічних робіт) Чорноморського морського пароплавства, а в 2012 року отримало нове ім'я «Олександр Охріменко» та перейшло в склад Морської аварійно-рятувальної служби (МАРС). Пізніше буксир передали в розпорядження Адміністрації морських портів України.

Довжина судна — 61 м, ширина — 14 м, осаду близько 4 метрів. Повна водотоннажність — 2260 тонн. Рухова установка — два дизеля за 1300 кВт. Екіпаж - 26 людина, автономність — 30 діб при дальності ходу 5800 морських миль. Судно має найсучаснішим водолазним обладнанням і може виконувати широкий спектр робіт, тому числі водолазних, судноподъемных, підводно-технічних, гідрографічних і науково-дослідних.

Крім того, «Охріменко» може брати участь у протимінних операціях.

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