Синоптики розповіли, яка погода буде чекати одеситів на вихідних

Про це передає Politeka.net, з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

У суботу, 14 березня, похмура погода у Одесі буде триматися весь день, вранці очікується недовге прояснення. Уночі очікується дощ. Ранок, день і вечір пройдуть без опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі пориви, 15-20 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень підніметься до 12-14°C

В Одеській області синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ, місцями дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі місцями пориви, 15-20 м/с. Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 11-16°С. На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 2-4 км.

Цікаво, що в давнину вважали, якщо 14 березня йде сніг з дощем і дме теплий вітер, значить літо буде мокре; а мороз і вітер з півночі - до літа холодного

У неділю на зміну пасмурному ранку в Одесі прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора. Без опадів.

Вітер подме західний, 9-14 м/с. Температура вночі становитиме 3-6 градусів тепла, вдень 4-9°С тепла.

З давніх часів по цьому дню дивились, яким буде літо. Якщо дме теплий вітер, то чекали теплого дощового літа. Якщо сніг, мороз, північний вітер, то влітку тепла не буде. А якщо зранку зарядить дощ, то лити буде все літо. І хоча погода ще може бути достатньо холодною, з цього дня припиняються стійкі морози.

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