У мережі з'явилося умилительное відео з новонародженим тигром, якого вивели на першу прогулянку в загальний вольєр

Кадри з'явилися на Youtube-каналі Одеського зоопарку, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

На відео видно, як тигреня, якому два місяці, боязко виходить у великий вольєр. Мама-тигриця показує йому територію, грає з малюком, після чого вони повертаються назад в лігво.

Як відомо, тигр народився 11 січня у пари амурських тигрів Тайгера і Наталі, які проживають в одеському зоопарку.

У малюка поки ще немає імені, його традиції придумають одесити в рамках конкурсу «Дай ім'я малюку».

За словами директора зоопарку Ігоря Бєлякова, тигреня планують обміняти на інше тварина, якого потребує звіринець. Це відбудеться , коли йому буде 8-9 місяців.

Також Беляков наголосив, що поява амурських тигренят у зоопарках – дуже рідкісне явище.

Зазначимо, що амурські тигри – найбільш великі хижі кішки в світі. Вони занесені в Міжнародну червону книгу. Це надзвичайно красиві і граційні тварини.

Як писалося раніше, з одеського зоопарку втік кінь.

Про це повідомили очевидці в соцмережах.

«Із зоопарку через будівництво втік кінь.Після безуспішних, з боку працівників зоопарку, спроб його зловити, кінь повернувся в зоопарк добровільно», - написав одесит.

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