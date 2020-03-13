У мережі з'явилося умилительное відео з новонародженим тигром, якого вивели на першу прогулянку в загальний вольєр
Кадри з'явилися на Youtube-каналі Одеського зоопарку, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).
На відео видно, як тигреня, якому два місяці, боязко виходить у великий вольєр. Мама-тигриця показує йому територію, грає з малюком, після чого вони повертаються назад в лігво.
Як відомо, тигр народився 11 січня у пари амурських тигрів Тайгера і Наталі, які проживають в одеському зоопарку.
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У малюка поки ще немає імені, його традиції придумають одесити в рамках конкурсу «Дай ім'я малюку».
За словами директора зоопарку Ігоря Бєлякова, тигреня планують обміняти на інше тварина, якого потребує звіринець. Це відбудеться , коли йому буде 8-9 місяців.
Також Беляков наголосив, що поява амурських тигренят у зоопарках – дуже рідкісне явище.
Зазначимо, що амурські тигри – найбільш великі хижі кішки в світі. Вони занесені в Міжнародну червону книгу. Це надзвичайно красиві і граційні тварини.
Як писалося раніше, з одеського зоопарку втік кінь.
Про це повідомили очевидці в соцмережах.
«Із зоопарку через будівництво втік кінь.Після безуспішних, з боку працівників зоопарку, спроб його зловити, кінь повернувся в зоопарк добровільно», - написав одесит.
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