Одеса  опиниться під вплив декількох  антициклонів, які влаштують температурні гойдалки від морозів до +15 градусів

 Як повідомляє  Politeka.net, з прогнозом погоди на весь тиждень одеситів  ознайомили синоптики.

Згідно з прогнозом, антициклони будуть заходити з північними, то з південними повітряними масами, у зв'язку з цим мешканців чекають різкі перепади температур.

У понеділок, 16 березня, в місто зайшов  антициклон Хельга, який пробуде два дні. При цьому температура опуститися нижче нуля вночі, а вдень підніметься до плюсових позначок. В цей день очікується пік похолодання, після чого прийде потепління. Без істотних опадів. Вітер північний 4,1-2,3 м/с.

Популярні новини зараз

Українці в пастці через коронавірус, евакуація з Італії і новий курс долара – головне за ніч

Бунт в центрі Києва, стрибок долара і нові пенсії — головне за ніч

Погода взяла розворот на зиму, весна скасовується: свіжий прогноз від синоптиків

Знайдено ліки від коронавіруса, людство врятовано: "Потрібно змішати..."
Показати ще

Температура повітря складе  -1 +6.

У вівторок, 17 березня, у місті буде хмарно з проясненнями.Вітер посилиться і стане південним 6,2-3,0 м/с Без опадів. 

Температура: 0 +7 С.

У середу, 18 березня, в Одесі буде сонячно, маловетренно та опадів не передбачається. Температура повітря почне рости і складе  +3 +9 С.

Четвер, 19 березня, порадує одеситів сонячної та безвітряною погодою, а також прогнозується  відсутність опадів. Атмосферний тиск ослабне. Температура: +4 +12 С.

А ось в кінці робочого тижня, 20 березня, температура прогріється до 15 градусів тепла, при цьому день буде похмурий, але без опадів. Вітер північний  2,3-3,0 м/с.

21 березня, стане найтеплішим днем на цьому тижні. Прогнозується мінлива хмарність і штиль. Без опадів. Температура: +7 +15 С.

У неділю, 22 березня, в Одесі різко погіршитись погода. Похолодання, шквальний вітер, пориви якого можуть досягти 30 метрів в секунду. Температура знизиться до 0 градусів, але опадів не буде.

вітер, шторм, дівчата

Раніше ми писали, до 2050 року Одеську область чекають серйозні кліматичні зміни.

Невтішний прогноз озвучив ректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко.

"Перше, це перехід клімату в Одеській області в полузасушливую зону. Друге, це зменшення прісно-водних ресурсів в Одеській області приблизно на 40%. Третє, це підвищення рівня світового океану і затоплення деяких ділянок прибережної зони, що в свою чергу призведе до різкого посилення зсувних процесів. І четверте, це посилення інтенсивності і частоти небезпечних метеорологічних процесів, таких як шквальні вітри, смерчі, сильні зливи, град, і так далі",  – повідомив він.

Нагадаємо, два потужних циклони захопили Одесу: синоптики повідомили про наслідки

Як повідомляла Politeka, стихія продовжить наступ на Одесу, розслаблятися рано: синоптики повідомили чого чекати

Також Politeka писала,  нова напасть насувається на Одесу, зроблено термінове попередження: "погода злетіла з котушок"