Синоптики розповіли, якою буде погода на цьому тижні

Одеса опиниться під вплив декількох антициклонів, які влаштують температурні гойдалки від морозів до +15 градусів

Як повідомляє Politeka.net, з прогнозом погоди на весь тиждень одеситів ознайомили синоптики.

Згідно з прогнозом, антициклони будуть заходити з північними, то з південними повітряними масами, у зв'язку з цим мешканців чекають різкі перепади температур.

У понеділок, 16 березня, в місто зайшов антициклон Хельга, який пробуде два дні. При цьому температура опуститися нижче нуля вночі, а вдень підніметься до плюсових позначок. В цей день очікується пік похолодання, після чого прийде потепління. Без істотних опадів. Вітер північний 4,1-2,3 м/с.

Температура повітря складе -1 +6.

У вівторок, 17 березня, у місті буде хмарно з проясненнями.Вітер посилиться і стане південним 6,2-3,0 м/с Без опадів.

Температура: 0 +7 С.

У середу, 18 березня, в Одесі буде сонячно, маловетренно та опадів не передбачається. Температура повітря почне рости і складе +3 +9 С.

Четвер, 19 березня, порадує одеситів сонячної та безвітряною погодою, а також прогнозується відсутність опадів. Атмосферний тиск ослабне. Температура: +4 +12 С.

А ось в кінці робочого тижня, 20 березня, температура прогріється до 15 градусів тепла, при цьому день буде похмурий, але без опадів. Вітер північний 2,3-3,0 м/с.

21 березня, стане найтеплішим днем на цьому тижні. Прогнозується мінлива хмарність і штиль. Без опадів. Температура: +7 +15 С.

У неділю, 22 березня, в Одесі різко погіршитись погода. Похолодання, шквальний вітер, пориви якого можуть досягти 30 метрів в секунду. Температура знизиться до 0 градусів, але опадів не буде.

Раніше ми писали, до 2050 року Одеську область чекають серйозні кліматичні зміни.

Невтішний прогноз озвучив ректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко.

"Перше, це перехід клімату в Одеській області в полузасушливую зону. Друге, це зменшення прісно-водних ресурсів в Одеській області приблизно на 40%. Третє, це підвищення рівня світового океану і затоплення деяких ділянок прибережної зони, що в свою чергу призведе до різкого посилення зсувних процесів. І четверте, це посилення інтенсивності і частоти небезпечних метеорологічних процесів, таких як шквальні вітри, смерчі, сильні зливи, град, і так далі", – повідомив він.

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