Їх не попередили, що закривають кордони

На одному з пунктів пропуску в Одеській області утворилася черга з автобусів

Відповідні фотографії оприлюднили місцеві ЗМІ , у понеділок, 16 березня.

Мова йде про пункті пропуску "Кучурган", з якого люди намагаються виїхати в Придністров'ї.

Вони повідомили, що їдуть у Придністров'ї з Москви. На територію України їх пустили, не попередивши, що межі закривають.

«Ми стоїмо тут з 4 ранку, нас не пускають. Нам до Тирасполя залишилося всього пару кілометрів. Люди добу в дорозі з сумками, втомилися. Нам пропонують їхати в Паланку, потрібно об'їхати майже 60 кілометрів, але у нас придністровські номери, нас там можуть просто не пропустити, - розповів водій автобуса.

Раніше ми писали, через карантин на тлі спалаху епідемії коронавіруса Україна закриває більшість пунктів пропуску. Поки що в країні діє карантин, працювати будуть тільки 49 з 218 пунктів пропуску.

Зокрема, в Одеській області закривають прикордонні переходи на кордоні з Румунією в портах Ізмаїл, Кілія і Вилкове.

Також закривають портові пункти пропуску в портах Білгород-Дністровського, Ізмаїла, Рені, пунктів контролю в Визирке (термінали ТІС) і Одеса-Ліски.

На автошляхах Одеської області діють пункти пропуску Граденицах, Староказачьєм і Маяках - але останній з обмеженнями на рух вантажівок і автобусів великої місткості через ремонт дороги в Молдові.

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