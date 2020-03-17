Синоптики попередили, що у вівторок, 17 березня в Одеському регіоні очікуються заморозки до -5 градусів

Про це передає Politeka.net, з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

За даними метеорологів, в Одесі хмарна погода протримається увесь день при цьому опадів не обіцяється.

Вітер буде дути південно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі на стовпчиках термометрів опуститися до 0-2°C морозу, вдень повітря прогріється до 7-9°C тепла.

В Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі 0-5°C морозу, вдень 7-12°C тепла. На автодорогах області видимість добра.

Цікаво, що 17 березня відзначається день пам'яті преподобного Герасима Йорданського. У народі Герасима називають Грачевником, тому що з цього дня з теплих країв прилітають граки: «Грак на горі - так і весна на дворі». Якщо грак прилетів, через місяць сніг зійде. Коли грак з землі хворостину підіймає - сонячне літо обіцяє. Якщо граки кричать, значить погода скоро зіпсується (скоріш за все буде дощ).

Раніше ми писали, до 2050 року Одеську область чекають серйозні кліматичні зміни.

Невтішний прогноз озвучив ректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко.

"Перше, це перехід клімату в Одеській області в полузасушливую зону. Друге, це зменшення прісно-водних ресурсів в Одеській області приблизно на 40%. Третє, це підвищення рівня світового океану і затоплення деяких ділянок прибережної зони, що в свою чергу призведе до різкого посилення зсувних процесів. І четверте, це посилення інтенсивності і частоти небезпечних метеорологічних процесів, таких як шквальні вітри, смерчі, сильні зливи, град, і так далі", – повідомив він.

Нагадаємо, два потужних циклону захопили Одесу: синоптики повідомили про наслідки

Як повідомляла Politeka, стихія продовжить наступ на Одесу, розслаблятися рано: синоптики повідомили чого чекати

Також Politeka писала, нова напасть насувається на Одесу, зроблено термінове попередження: "погода злетіла з котушок"