Стало відомо, що відбувається в Одесі після того, як мер Геннадій Труханов ввів жорсткі обмеження в місті

Про це пише видання « Страна» .

Проїхавши по місту можна побачити, що закрилися, переважно, великі торгові центри, однак не всі.

Малий бізнес просто проігнорував вимоги мера.

Шаурмичні, дрібні крамниці, кіоски з продажу пиріжків і алкоголю працюють, як і раніше.

Життя кипить і на вулицях міста – багато перехожих і безтурботно гуляючих одеситів. На дитячих майданчиках не проштовхнутися, багато дітей і батьків. Правда атракціони начебто батутів у парках закриті.

Супермаркети гіпермаркети функціонують в звичайному режимі, але посилили заходи безпеки. У зокрема, скрізь проводиться дезінфекція, в деяких магазинах продавці працюють в масках.

В «Сільпо» хліб власного виробництва упаковують в поліетилен. У «Тавріях» поставили у кас стелажі з антисептиками, бактерицидним милом і вологими серветками. У «Епіцентрі» покупців в чергах просять дотримувати дистанцію між один одним.

Крім того, біля кас з'явилися жовті лінії, за які не можна заступати до оплати товару.

Також працює найпопулярніший одеський ринок – "Привоз". Цей базар відноситься до продуктовим і, відповідно, в "карантинний" список не потрапив. Втім, на самому ринку відкрилися і працюють не тільки продуктові лотки і контейнери, але і речові.

За словами продавців, вони не збираються виконувати розпорядження мера, так як оренду за них ніхто платити не збирається.

«Труханов може видавати будь-які розпорядження. Яке нам діло до нього? Він що, буде платити за мене оренду ринку? Мені потрібно робити касу в моєму контейнері, якщо не буде виручки, все піде прахом. Ніхто з адміністрації ринку навіть не заїкнувся, що орендну плату заморозять на час карантину. Тому Труханів нехай іде лісом», - обурюється власник одного з контейнерів на «Привозі».

Ресторани, магазини і торгові центри закриті для відвідування, охорона пропускає тільки персонал.

"Ми закриті, дотримуємося розпорядження міськради", - кажуть у відомому одеському ресторані "Тавернетта".

Як розповіли власники закладів, на час карантину персонал займеться прибиранням і переучетом.

У відділення деяких банків пускають тільки за одному відвідувачу, з-за чого біля них вишикувалися черги. Аналогічно вчинила і «Нова пошта».

На пункті видачі популярного інтернет-магазину "Розетка" більше десяти людей не пускають. Але перед входом зібралося більше тридцяти людей.

Маски одесити також не поспішають одягати. По-перше дістати їх дуже проблемно, в аптеках вони відсутні, а в тих, в яких маски ще є, ціни напружені до межі – до 1200 – 1500 гривень за упаковку з 50 штук.

Нагадаємо, карантин в Одесі: що відбувається у громадському транспорті після заборони, відео

Також Politeka писала, коронавірус залишить одеситів без розваг: що залишиться у відкритому доступі

А ще Politeka повідомляла, коронавірус впритул підібрався до Одеської області, число заражених зросла: деталі