В мережі показали роботу громадського транспорту після введення суворо карантину в Одесі

Фотографіями і відео діляться одесити в соціальних мережах, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

У середу, 18 березня, ситуація в Одесі наступна.

У тролейбусах і трамваях почали контролювати кількість пасажирів і наявність у них медичних масок.

Наприклад, в тролейбусі №7 не пускають одеситів без масок.

На Куликовому полі в трамвай пускають по 20 чоловік. За словами пасажирів, незважаючи на це, інтенсивність руху нормальна.

При цьому маршрутки, в своїй більшості, наплювали на розпорядження і продовжують набивати салони пасажирами.

На кадрах видно, як маршрутка в годину пік на вулиці Пастера забита вщерть, що деякі пасажири просто не поміщаються.

«145 і 168 настільки вільна маршрутка, що люди практично вивалюються, - повідомила одеситка.

Раніше ми повідомляли, посилений карантин включає в себе заборони на роботу ТРЦ, спортзалів, салонів краси, ресторанів і кафе. Також обмежено пересування по місту.

По всьому світу в країнах, де запровадили надзвичайний стан або оголосили про карантин, штрафують порушників (нижче інфографіка з ситуацією в світі).

Відзначимо, до вечора 17 березня в Україні зареєстрували ще 7 випадків зараження коронавірусом, тобто вже в цілому 14. Також стало відомо про другий смерті в країні - померла 33-річна жителька Чернівецької області, заражена COVID-19.

Таким чином, маємо наступну картину на сьогодні по регіонах Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області в. Київ (2).

Варто додати, що серед нововиявлених заражених - дитина 10 років і двоє малюків віком 1 рік 10 місяців і 6 місяців.

Сегодня в 7 троллейбусе Gepostet von Светлана Сорокина am Mittwoch, 18. März 2020

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