В Чорноморці, прикриваючись карантином, вирішили забудувати єдиний пляж

Про це пише видання « Думська »з посиланням на розповіді місцевих жителів.

Повідомляється, що під покровом ночі 17 березня невідомі люди з озброєною охороною встановили металевий каркас майбутньої наливайки на місці демонтованого нещодавно фундаменту на набережній головного пляжу одеської Чорноморки.

Очевидці розповіли, що на пляж заїхало близько 30 озброєних хлопців, під охороною яких не місцеві робітники спиляли два дерева і встановили металеві конструкції.

«Вранці ми викликали поліцію, якій ці невідомі показали дві папірці без єдиної друку, після чого поліція поїхала», - каже одеситка.

За їх інформацією, на даний момент конструкцію цілодобово охороняє близько п'яти чоловік, які сидять в білому мікроавтобусі з держномером AP6406AI, припаркованому в кількох метрах від будівництва.

Раніше ми писали, активісти, які протестують проти забудови одеського узбережжя, знесли огорожу на Трасі здоров'я.

Мова йде про паркан, який огороджує будівництво багатоповерхового комплексу в районі 13-ої станції Великого Фонтану, передає Фейсбук-спільнота громадської організації «Зелений лист».

«Хочеться сподівається, що не тільки «вітер» в особі небайдужих громадян буде перешкоджати крадіжки пляжів, парків і схилів у одеситів. Хочеться, щоб, нарешті, з цього питання «збудилася» центральна влада в Києві та правоохоронні органи», — написав активіст Олег Михайлик.

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