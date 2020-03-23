Стало відомо, яка епідеміологічна ситуація спостерігається в Одесі в понеділок 23 березня

Як пише Politeka.net, подробиці повідомили чиновники в ході засідання в одеській міськраді.

За словами директора департаменту охорони здоров'я Олени Якименко, в інфекційну лікарню Одеси з 13 березня було госпіталізовано 59 людей з підозрою на COVID-19.

Наголошується, що всі ці люди прибули з країн, де лютує коронавірус. Однак підкреслюється, що поки ні в кого коронавірусної інфекції виявлено не було.

«45 пацієнтам зробили тестування на виявлення COVID-19, і все вони дали негативний результат», - повідомила вона і додала, що в лікарні прибуває 15 пацієнтів.

Також чиновниця розповіла, наскільки інфекційна лікарня готова до боротьбі з коронавірусом.

Вона стверджує, що в лікарні є 582 одноразових костюма захисту інфекціоніста, 419 одноразових і 642 багаторазових респіратора, 328 очок, 2600 одноразових масок.

«В даний час, за того рівня завантаженості, який існує у нас є всі необхідне, проте в у разі спалаху захворюваності у нас буде брак, звичайно. До наприклад, ми сьогодні використовуємо 50 костюмів захисту в добу», — зазначила Якименко.

Раніше ми писали, одеські патрульні забили тривогу через погану якість санітарних масок, які їм видали в умовах карантину.

За словами копів, з початку карантинних заходів їм видали круглі маски, схожі на будівельні, а тепер і зовсім дають саморобні.

Крім того, засоби захисту від коронавіруса виділяють одну зміну, тобто на 12 годин, хоча їх потрібно змінювати.

Втім, керівництво одеської поліції зізнався, що така проблема існує і пояснив це тим, що централізованого забезпечення особового складу медичними масками на даний момент немає. Крім того, керівництво поліції намагався перекласти провину за погану якість масок на волонтерів. Мовляв, це вони принесли для поліцейських маски поганої якості.

Проте за словами волонтерів, засобами захисту незрозумілого походження поліцейських забезпечив саме департамент патрульної поліції.

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