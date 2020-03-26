В Одесі медики розповіли про стан чотирьох хворих, у яких виявили коронавірусную інфекцію COVID-19

Як пише Думська , їхній стан оцінюють, як задовільний.

Згідно інформації міського відділу охорони здоров'я, один з заражених вступив в інфекційну лікарню 17 з березня підозрою на ГРВІ, проте вже на наступного дня його відпустили на самоізоляцію.

«25 березня він повторно надійшов у інфекційну лікарню з ознаками пневмонії і зараз в стані середньої тяжкості перебуває під контролем медиків», — розповіла лікар.

До всього іншого, серед хворих є подружжя, які прибули з Італії.

Зазначається, що дружина вступила в лікарні 18 березня, а чоловік відбув додому з ознаками ГРВІ. Згодом у нього діагностували пневмонію, зараз сімейну пару відправили додому. Їм вже стало краще.

Лікарі запевнили, що з всіма пацієнтами, у яких підозрюють коронавірус, навіть тими, хто самоізолювалося вдома, спілкуються сімейні лікарі або телефону, або через двері, однак проконтролювати дотримуються вони режим самоізоляції, неможливо.

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Згідно з алгоритмом, інформацію про заражені COVID-19 поліцейським будуть надавати медики. Від них же правоохоронці отримають дані про місце перебування інфікованих і їх контакти з іншими громадянами під час інкубаційного періоду.

Одержавши необхідні дані поліцейські будуть проводити з ними роз'яснювальні бесіди. Також вони будуть наполягати на самоізоляції.

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