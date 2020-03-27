Хлопець, який перший захворів коронавірусом COVID-19 в Одесі, дізнався про свій діагноз із ЗМІ

Интеренсными подробицями він поділився на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net.

За словами Максима (так звуть інфікованого), медики забули поставити його до відома про результати аналізу.

«Про те, що тест показав зараження вірусом, я дізнався зі ЗМІ, просто порівнявши рік народження та місце знаходження хворого. Тільки до 11:00 25.03 мені почали телефонувати співробітники правоохоронних органів і співробітники муніципалітету, а лікарі так і не спромоглися повідомити мені результати аналізів», - написав він.

Також Максим спростовує інформацію про те, що він переховувався. Хлопець стверджує, що в інфекційній лікарні, знали його телефон, а також його родича.

«Замість того, щоб готуватися протистояти небезпечній інфекції, люди, які повинні відповідати за наше здоров'я і життя, намагаються просто уникнути будь-якої відповідальності.

Я розумію, що вони хочуть прикрити свій зад, але навіщо намагатися робити мене винним?», - задається питанням він.

Зазначимо, що станом на 27 березня в одеському регіоні зафіксовано 5 випадків захворювання коронавірусом.

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