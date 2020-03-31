Одеські лікарі повідомили, що медицина не готова до справжньої епідемії коронавіруса

Проблему озвучила голова благодійного фону «Корпорація монстрів» Катерина Ножевникова на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Politeka.net.

«Я отримала за сьогоднішній день десятки повідомлень від лікарів. Про пневмоніях, неясної етіології, які заповнюють лікарні міста та області. Про те, що не дозволяють робити тестування (плр та експрес) згідно наказу 663 при відсутності у пацієнта епідеміологічного Аналізу та перебування в контактній країні. Про те, що швидкої допомоги заборонили викладати фотографії в соцмережі і повідомляти про те, чим і як вони забезпечені.

Про те, що в обласну привезли жінку з двостороннім полісегментарною пневмонією, яку відмовилися госпіталізувати і тестувати в інфекційній лікарні, тому що «вона не була за кордоном»

Про чоловіка в районній лікарні, у якого ввечері піднялася температура а вже вранці сатурація була 56 Відсотків і через годину зупинка серця . Реанімували 11 осіб. всі лікарі тепер по суті контактні. Але хто ж знає чим хворий пацієнт - тестів як не було так і немає», - розповіла вона.

Вона зазначила, що в 10 лікарні жінка з пневмонією лежала 8 днів, а потім була переведена до інфекційного відділення, де підтвердили коронавірус

«Питання що з лікарями в десятій? Скільки змін контактували з пацієнтом? Хто їх ізолював? Відповідей немає...»,- продовжує Ножевникова.

Волонтер закликає медиків не боятися мовчати, а відкрито заявляти про проблеми, а одеські влади - навести лад у процесах тестування та лікування хворих.

«Якщо ви цього не зробите, я розповім докладно про всіх ваших нарадах і метаннях. Про штабах, які не можуть узгодити жодне питання по справі, про всі обіцянки губернатора і команди жодне з яких не було виконано і про провал повному нашої комунікації з Владою. Про десятки людей, які намагаються по раніше зайняти нове крісло під виглядом порятунку «всієї русі», і про тих хто за своє крісло так тримається, що забуває про своїх прямих функцій», - заявила голова БФ «Корпорація монстрів».

В іншому випадку Ножевникова закличе одеських бізнесменів, які вкладають колосальні кошти в боротьбу з епідемією, "вийти з процесу".

За її словами, саме бізнес зараз постачає лікарні апаратами штучної вентиляції легенів, на своїх літаках доставляє засоби захисту з-за кордону, робить ремонти у відділеннях лікарень і встановлює там кисневі станції, тоді як влади кажуть "це не входить у процедуру швидкої закупівлі".

Окремо Ножевникова звернулася до губернатора Одеської області Максиму Куцому.

«На жаль частина вашої команди саботує процес і робить все, щоб дискредитувати дії влади в цілому. По дурості або спеціально не беруся судити, але прошу вас негайно почати діяти і особисто очолити реально штаб області, інакше ми всі стрімко опинимося на дні.. один спільний штаб, а не три на різних поверхах», - додала вона наостанок і показала маску, яку видали лікарям швидкої.

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