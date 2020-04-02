Перші штрафи обрушилися на голови одеситів із-за недотримання карантиннный заходів на тлі епідемії

Інформацію про це оприлюднили місцеві ЗМІ.

Наприклад, 31 березня дільничний інспектор Приморського відділу склала адмінпротоколи на трьох одеситок, яких застав у офісі агентства нерухомості.

Такої ж протокол склали на власницю автомийки, яка працювала на Люстдорфській дорозі.

Всім їм поліцейські виписали штраф за «порушення правил карантину людей» в згідно з ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Звернемо увагу, що за перше порушення режиму карантину в Одесі накладається штраф у розмірі 17 тис. гривень, за друге - 34 тис. гривень, а за третє - кримінальна відповідальність.

А тим часом влада Одеси планує ввести ще більш жорсткі обмеження на період карантину.

Так, глава обласного управління патрульної поліції Олександр Гостищев пропонує заборонити жителям везти в автомобілі одного пасажира і перебувати на вулиці без маски.

Він зазначив, що в минулі вихідні багато одесити нехтували рекомендаціями медиків, збираючись компаніями в парках і на пляжах. Крім того, зауваження поліції одесити також ігнорують. У зв'язку з цим Гостищев пропонує ввести додаткові обмеження на період карантину.

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