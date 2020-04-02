Перші штрафи обрушилися на голови одеситів із-за недотримання карантиннный заходів на тлі епідемії
Інформацію про це оприлюднили місцеві
Наприклад, 31 березня дільничний інспектор Приморського відділу склала адмінпротоколи на трьох одеситок, яких застав у офісі агентства нерухомості.
Такої ж протокол склали на власницю автомийки, яка працювала на Люстдорфській дорозі.
Нові правила на карантині, погрози від Зеленського і атака долара – головне за ніч
«Ніхто не вивезе»: Зеленський пригрозив українцям прямо на камеру, з'явилося повне відео
Українська Кардашьян без білизни розсунула ноги, показавши всі самі соковиті місця: «Дешево виглядає»
Драма в сім'ї Кравець з "Квартал 95": що сталося з неповнолітньою дочкою артистки
Всім їм поліцейські виписали штраф за «порушення правил карантину людей» в згідно з ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Звернемо увагу, що за перше порушення режиму карантину в Одесі накладається штраф у розмірі 17 тис. гривень, за друге - 34 тис. гривень, а за третє - кримінальна відповідальність.
А тим часом влада Одеси планує ввести ще більш жорсткі обмеження на період карантину.
Так, глава обласного управління патрульної поліції Олександр Гостищев пропонує заборонити жителям везти в автомобілі одного пасажира і перебувати на вулиці без маски.
Він зазначив, що в минулі вихідні багато одесити нехтували рекомендаціями медиків, збираючись компаніями в парках і на пляжах. Крім того, зауваження поліції одесити також ігнорують. У зв'язку з цим Гостищев пропонує ввести додаткові обмеження на період карантину.
Нагадаємо, одеська інфекціонка вляпалася в скандал: "замість масок і ШВЛ з величезною ціною скупили..."
Також Politeka писала, Одесу накрила хвиля пограбувань з-за карантину: тягнуть все, що погано лежить
А ще Politeka повідомляла, блокпости і НС: що діється на в'їздах в Одесу, красномовні кадри