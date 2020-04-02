Медики швидкої допомоги в Одеській області забили тривогу– на всю бригаду у них тільки один захисний костюм

Про це повідомляє в сюжеті « Думська ТБ « (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

За словами медиків, їм видали дуже мало засобів індивідуального захисту, один захисний костюм на чотирьох фельдшерів, при цьому його можна прати.

Також вони відзначили, що крім Подільського району, їм доводиться обслуговувати Кодимський, Окнянский і Балтський райони.

Головлікар цієї лікарні прокоментував складну ситуацію.

«Ситуація з засобами індивідуального захисту, звичайно, напружена. На кожного співробітника виїзної бригади цих костюмів, до жаль, не вистачає, тому поки у нас є одному повного комплекту є на кожен борт», — розповів він.

Крім того, обурені водії швидкої допомоги. Вони заявили, що автомобілі часто виходять з ладу, більшість з них вже давно потрібно списати, кажуть водії, демонструючи діру в підлозі однієї з машин.

«Машини працюють цілодобово, часто ламаються. Ми робимо все, що в наших силах, намагаємося допомогти людям, але нам не дають навіть ніяких засобів захисту», — розповів один з водіїв і продемонстрував діру в підлозі однієї з машин.

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