В Одесі продовжує збільшуватися кількість хворих небезпечним вірусом
Згідно з новими даними МОЗ України, в Одеському регіоні вже лабораторно підтверджено 14 хворих, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу місцевої міськради.
Наголошується, що всі інфіковані пацієнти перебувають під медичним наглядом, у тому числі на самоізоляції вдома.
В теж час інфекційній лікарні Одеси знаходяться 35 пацієнтів з симптомами гострої респіраторної інфекції, яким проводиться обстеження на вірус.
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« З них у дев'ятьох пацієнтів діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений за допомогою ПЛР-діагностики», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.
Раніше ми писали, в період спалаху епідемії коронавіруса в Україні назріває величезна проблема з медичними працівниками.
Про те, що медиків масово звільняють, на своїй сторінці у Фейсбуці пише відомий український політтехнолог Денис Богуш.
«По всій країні масово скорочують медиків (!) Не хочу говорити, де розробили цей сценарій, але це факт. Щоб був ще більший жах і хаос... Велике питання: на кого працює наша влада! ((((», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, одеська інфекціонка вляпалася в скандал: "замість масок і ШВЛ з величезною ціною скупили..."
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