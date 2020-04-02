В Одесі продовжує збільшуватися кількість хворих небезпечним вірусом

Згідно з новими даними МОЗ України, в Одеському регіоні вже лабораторно підтверджено 14 хворих, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу місцевої міськради.

Наголошується, що всі інфіковані пацієнти перебувають під медичним наглядом, у тому числі на самоізоляції вдома.

В теж час інфекційній лікарні Одеси знаходяться 35 пацієнтів з симптомами гострої респіраторної інфекції, яким проводиться обстеження на вірус.

« З них у дев'ятьох пацієнтів діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений за допомогою ПЛР-діагностики», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Раніше ми писали, в період спалаху епідемії коронавіруса в Україні назріває величезна проблема з медичними працівниками.

Про те, що медиків масово звільняють, на своїй сторінці у Фейсбуці пише відомий український політтехнолог Денис Богуш.

«По всій країні масово скорочують медиків (!) Не хочу говорити, де розробили цей сценарій, але це факт. Щоб був ще більший жах і хаос... Велике питання: на кого працює наша влада! ((((», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, одеська інфекціонка вляпалася в скандал: "замість масок і ШВЛ з величезною ціною скупили..."

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